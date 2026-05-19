Niezwykli wracają z 2. sezonem. Disney+ potwierdza start zdjęć i dużą zmianę w obsadzie
Mikołaj Lipkowski,
20 maja 2026
Disney+ oficjalnie rozpoczęło produkcję 2. sezonu koreańskiego hitu Niezwykli. Do obsady dołącza Won Gyu-bin, który zastąpi Lee Jung-hę w jednej z kluczowych ról serialu o superbohaterach i tajnych agentach.
Niezwykliokazali się jednym z największych sukcesów Disney+ na rynku koreańskich produkcji. Serial łączący kino superbohaterskie, dramat rodzinny i thriller szpiegowski zdobył ogromną popularność nie tylko w Azji, ale również na świecie. Teraz platforma oficjalnie potwierdziła start prac nad 2. sezonem, a wraz z nim pojawiły się pierwsze informacje dotyczące fabuły i zmian w obsadzie.
Ruszyły zdjęcia do 2. sezonu serialu Niezwykli
Disney+ ogłosiło rozpoczęcie produkcji nowych odcinków Niezwykli. Do swoich ról wracają między innymi Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo, Zo In-sung, Go Youn-jung, Ryu Seung-bum, Kim Do-hoon oraz Shim Dal-gi. Największą zmianą jest jednak nowy odtwórca roli Kim Bong-seoka.
W nowym sezonie postać Kim Bong-seoka zagra Won Gyu-bin, znany między innymi z serialu Bitch x Rich. Lee Jung-ha, który wcielał się w bohatera w pierwszym sezonie, musiał zrezygnować z udziału w produkcji ze względu na obowiązkową służbę wojskową. To jedna z najważniejszych zmian dla fanów, ponieważ Bong-seok był centralną postacią pierwszej odsłony serialu.
Drugi sezon ma bezpośrednio kontynuować wydarzenia po incydencie w liceum Jeongwon. W finale pierwszej serii widzowie obserwowali brutalne starcie agentów z Korei Północnej i Południowej oraz ujawnienie nadprzyrodzonych zdolności głównych bohaterów. Nowe odcinki pokażą, jak bohaterowie próbują wrócić do normalnego życia, podczas gdy na horyzoncie pojawiają się kolejne zagrożenia.
Niezwykli gigantycznym sukcesem Disney+
Pierwszy sezon zadebiutował w sierpniu 2023 roku i bardzo szybko stał się najpopularniejszym koreańskim serialem oryginalnym w historii Disney+. Produkcja odegrała kluczową rolę w umacnianiu pozycji platformy na niezwykle konkurencyjnym rynku południowokoreańskiego streamingu. Serial zdobył także uznanie krytyków i otrzymał nagrody między innymi podczas Critics Choice Awards, Busan International Film Festival oraz Daejong International Film Awards.
