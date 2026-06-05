Serial Chicks znalazł swoją gwiazdę. Będzie nią Ellen Pompeo

Platforma streamingowa Hulu zamówiła właśnie pilot komediodramatu Chicks, którego gwiazdą będzie Ellen Pompeo.

Niektórych aktorów i aktorki kojarzymy głównie z jedną rolą. Nie oznacza to jednak, że nie mają w swoim portfolio innych, ciekawych i świetnych kreacji. W tym gronie znajdziemy Ellen Pompeo, która przez dwadzieścia lat wcielała się w Meredith Grey w serialu Chirurdzy. Teraz, dowiedzieliśmy się, że zagra główną rolę w przygotowywanym przez Hulu komediodramacie Chicks.

Pompeo gwiazdą i producentką serialu

Serwis streamingowy zamówił odcinek pilotażowy rodzinnego komediodramatu z Ellen Pompeo w roli głównej. Aktorka będzie również producentką wykonawczą projektu wraz ze swoją współpracowniczką z miniserialu Porządna amerykańska rodzina, Katie Robbins oraz Laurą Holstein. Za produkcję odpowiada studio 20th Television.

Scenariusz serialu napisała Robbins. Jego akcja rozgrywa się w starych dzielnicach Bostonu. Opowiada historię Chickie (Pompeo) i Doreen. To dwie, skłócone przyrodnie siostry, które z trudem wiążą koniec z końcem. Ich życie wywraca się do góry nogami, gdy ich ojciec niespodziewanie umiera. Jedynym spadkiem, jaki po sobie pozostawia, jest dziedzictwo drobnej przestępczości, które inspiruje siostry do organizowania coraz śmielszych oszustw.

Hulu has ordered a pilot for ‘CHICKS,’ a new dramedy starring Ellen Pompeo.



The series follows two estranged sisters who turn to increasingly ambitious scams after their father's death.



(via: @DEADLINE) pic.twitter.com/hwFxkwme6d — Popped🍿 (@PoppedNews) June 4, 2026

Chicks dołącza do innych niedawno zamówionych pilotów Hulu, wśród których znajdują się komedia Lex osadzona w świecie reality TV, dramat Durango autorstwa Eliza Clark (znanej z Y: The Last Man), a także dramatyczna adaptacja powieści graficznej Southern Bastards autorstwa Jason Aaron i Jason Latour oraz reboot serialu The X-Files przygotowywany przez Ryan Coogler. Oba ostatnie projekty powstają we współpracy z Onyx Collective.

Co jeszcze wiemy o Chicks?

Produkcja oparta jest na podstawie oryginalnego pomysłu Robbins. Rozwijała go specjalnie z myślą o Pompeo w roli głównej. Inspiracją były rozmowy, jakie obie prowadziły na planie swojego pierwszego wspólnego projektu – serialu Porządna amerykańska rodzina. Zadebiutował on w marcu 2025 roku, szybko zdobywając popularność wśród subskrybentów Hulu.

Zdjęcia do pilota mają rozpocząć się we wrześniu w Nowym Jorku. Projekt jest częścią nowej strategii Hulu. Nieco ponad półtora roku temu platforma powróciła do bardziej tradycyjnego modelu zamawiania odcinków pilotażowych. Odeszła tym samym od praktyki bezpośredniego zamawiania całych seriali, popularnego wśród większości streamingowych serwisów.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe