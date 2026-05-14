Ród smoka od kulis. Zobaczcie jak powstawał 3. sezon hitu HBO

Wśród najbardziej wyczekiwanych letnich seriali, na pierwsze miejsce wysuwa się Ród smoka. Hit stacji HBO powróci z nowymi odcinkami już 21 czerwca. Budując napięcie przed premierą 3. sezonu, opublikowany został specjalny materiał zza kulis powstawania serialu.

Co przedstawia nowy materiał wideo?

HBO opublikowało nowy klip, który zabiera nas za kulisy 3. sezonu serialu. Mamy okazję usłyszeć wypowiedzi aktorów, wcielających się w główne role, a także twórców produkcji ze świata Gry o tron. Wszyscy potwierdzają, że nowy sezon został nakręcony z jeszcze większym rozmachem, a historia wchodzi na jeszcze wyższy poziom. Mamy też okazję zobaczyć jak kręcone były sekwencje akcji, których w kolejnych odcinkach zdecydowanie nie zabraknie.

Klip pokazuje nam również bohaterów, którzy dołączyli do 3. sezonu. Wśród nich znalazła się między innymi Alysanne Blackwood, znana również jako Black Aly. W postać wciela się Annie Shapero, którą widzimy na kilku ujęciach z opublikowanego materiału. Oprócz tego, aktorzy podkreślają, że żaden z bohaterów nie jest bezpieczny, a niektórzy z nich mogą wręcz umierać z odcinka na odcinek.

Ród Smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Ród smoka opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu Ród Smoka przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: CBR