Niezwykłe cameo w The Boys! Fani przecierają oczy ze zdumienia [SPOILERY]

Twórcy The Boys po raz kolejny zaskoczyli widzów niespodziewanym cameo. W piątym sezonie głosem rekina młota Xandera okazał się sam Samuel L. Jackson. Aktor znany z produkcji Marvela przez długi czas utrzymywał swój udział w tajemnicy.

Choć The Boys od lat słynie z szalonych pomysłów i gwiazdorskich występów, mało kto spodziewał się, że do obsady dołączy Samuel L. Jackson. Legendarny aktor użyczył głosu Xanderowi – rekinowi młotowi, który pojawia się u boku The Deepa granego przez Chase’a Crawforda. Informacja wyszła na jaw dopiero po premierze siódmego odcinka nowego sezonu.

Samuel L. Jackson jako rekin? The Boys znów przesuwa granice absurdu

W najnowszym odcinku The Boys Xander konfrontuje się z The Deepem po katastrofie ekologicznej wywołanej wyciekiem ropy. Rekin bez ogródek oznajmia bohaterowi, że ocean jest dla niego zamknięty, a całą scenę okrasza charakterystycznym, ostrym językiem. Widzowie szybko rozpoznali charakterystyczny głos Samuela L. Jacksona, co wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej zaskakujących momentów całego sezonu.

Samuel L. Jackson appears in the latest episode of ‘THE BOYS’ as Xander the Shark. “Remember March 15th, motherfucker!” pic.twitter.com/CVwMbwwAnV — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 13, 2026

Eric Kripke zdradził kulisy angażu

Showrunner serialu, Eric Kripke, przyznał w rozmowie z Entertainment Weekly, że pomysł na obsadzanie wielkich gwiazd jako morskich stworzeń narodził się już wcześniej. Inspiracją była Tilda Swinton, która w poprzednim sezonie użyczyła głosu Ambrosiusowi – ośmiornicy będącej miłosnym zainteresowaniem The Deepa. Kripke stwierdził, że twórcy uznali, iż niezwykle zabawne byłoby angażowanie największych i najbardziej prestiżowych aktorów, by dubbingowali zwierzęta morskie pojawiające się w serialu. Samuel L. Jackson od początku był ich wymarzonym kandydatem do roli Xandera. Początkowo ekipa nie wierzyła jednak, że aktor zgodzi się na tak nietypowy występ. Ku zaskoczeniu wszystkich gwiazdor okazał się fanem The Boys i zaakceptował propozycję niemal od razu – pod warunkiem, że pozwoli mu na to grafik.

Eric Kripke nie ukrywał ekscytacji współpracą z hollywoodzką legendą. Jak zdradził, Jackson pojawił się pewnego poranka w studiu nagraniowym w Nowym Jorku, podczas gdy sam showrunner uczestniczył w sesji zdalnie z Los Angeles. Twórca serialu przyznał, że obserwowanie Samuela L. Jacksona czytającego napisane przez niego kwestie było dla niego spełnieniem zawodowego marzenia. Dodał również, że właśnie dzięki charakterystycznej energii aktora scena stała się jeszcze zabawniejsza.

Co jeszcze wiemy o 5. sezonie The Boys?

Produkcja 5. sezonu rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Na ekran powróci wiele znanych twarzy, w tym Jack Quaid (Hughie Campbell), Erin Moriarty (Annie January), Jensen Ackles (Soldier Boy), Laz Alonso (Marvin „Mother’s” Milk), Aya Cash (Stormfront) i Jeffrey Dean Morgan (Joe Kessler). Mitchell, który wcielał się w Black Noira przez trzy pierwsze sezony, wystąpi w 5. sezonie jako Black Noir II, zastępujący oryginalną wersję tej postaci po tym, jak Homelander zabił go w 3. sezonie.

Nowe gwiazdy, które pojawią się w piątym sezonie, to Jared Padalecki i Misha Collins, którzy dołączą do swoich byłych współpracowników z Supernatural, Morgana i Acklesa. The Boys to nagradzana i uwielbiana przez fanów adaptacja komiksu autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, która zdobyła uznanie krytyków za wcześniejsze cztery sezony. Oprócz ostatniego sezonu, serial ma rozszerzyć swoje uniwersum o kolejne spin-offy, w tym Mexico i Vought International.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe