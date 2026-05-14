Vision Quest na pierwszym zdjęciu. Poznaliśmy opis zapowiedzi serialu

Po tym jak oficjalnie podano datę premiery nowego serialu Marvel Television, Vision Quest, w sieci pojawiło się również pierwsze zdjęcie z nadchodzącej produkcji.

Przed największym tegorocznym wydarzeniem w uniwersum Marvela, czyli premierą filmu Avengers: Doomsday, będziemy mieli okazję obejrzeć jeszcze kilka ciekawych produkcji. Latem do kin trafi Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Z kolei jesienią, na dwa miesiące przed debiutem Doktora Dooma w MCU, czeka nas serial Vision Quest, na temat którego właśnie dowiedzieliśmy się nieco więcej.

Pierwsze zdjęcie z Vision Quest

Spin-off serialu WandaVision ma zadebiutować 14 października 2026 roku. Teraz, otrzymaliśmy pierwsze zdjęcie z serialu. Pojawił się również opis zapowiedzi, która została zaprezentowany publiczności, podczas wydarzenia Disney Upfront.

Zdjęcie wydaje się przedstawiać tajemniczą, ubraną na czarno postać. Nie wiemy, czy jest to sam Vision, czy może powracający Ultron. W tle widzimy piękny, biały dom, co może nawiązywać do kolorystyki bohatera od czasu jego powrotu. Według jednaj z teorii, może to być rezydencja rodziny Visiona znanej z komiksów — żony Virginii, syna Vina i córki Viv — których pojawienie się było już wcześniej sugerowane w plotkach.

Oto krótki opis zapowiedzi udostępniony przez serwis The Wrap:

Widzimy Bettany’ego w jego ludzkiej postaci, zasadniczo oglądającego wspomnienia Visiona niczym film. Ostatnim razem widzieliśmy go jako Białego Visiona, który odleciał pod koniec WandaVision. Odzyskał swoje wspomnienia, mimo że sam ich nie przeżył, więc teraz ponownie próbuje zrozumieć swoje człowieczeństwo, zauważając, że nie posiada emocji, które miał pierwszy Vision. Pomaga mu w tym — i jednocześnie go dręczy — Ultron, ponownie dubbingowany przez Jamesa Spadera. Jednak Spader pojawia się również w ludzkiej postaci.

Robert Downey Jr, Paul Bettany and Tom Hiddleston showcasing 'VISIONQUEST' at the Disney Upfront.



Co wiemy o serialu?

O samej fabule serialu wiadomo niewiele. Przypuszcza się, że Vision spotka się ponownie z wieloma sztucznymi inteligencjami z MCU. Będzie próbował odzyskać swoje emocje (tzw. Hex Vision przywrócił odbudowanemu androidowi utracone wspomnienia w WandaVision). Ma również spotkać Tommy’ego Maximoffa. Według plotek, w serialu ma również pojawić się jego brat, Billy.

Showrunner serialu, Terry Matalas, wcześniej potwierdził, że zobaczymy Ultrona w jego prawdziwej formie. W obsadzie znaleźli się Paul Bettany jako Vision, Ruaridh Mollica jako Tommy Maximoff, James Spader jako Ultrona, T’Nia Miller jako Jocasta, James D’Arcy jako J.A.R.V.I.S., Orla Brady jako F.R.I.D.A.Y., Emily Hampshire jako E.D.I.T.H., Henry Lewis jako Dum-E, Jonathan Sayer jako U, Todd Stashwick jako Paladin, oraz Faran Tahir jako Raza.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe