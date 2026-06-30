Śleboda doczeka się spin-offu! SkyShowtime zapowiada serial Pionek

Pionek, nowy serial oryginalny SkyShowtime, który jest kontynuacją Ślebody, będzie miał swoją premierę już tej jesieni. Serial śledzi dalsze losy Anki Serafin oraz Bastiana Strzygonia, w których role ponownie wcielają się Maria Dębska oraz Maciej Musiał.

Serial Pionek to kolejna polska produkcja oryginalna SkyShowtime i trzecia, którą jeszcze w tym roku obejrzą widzowie. Serwis ujawnił dziś nazwiska obsady drugoplanowej serialu i zaprezentował pierwsze zdjęcia. Kontynuacja cieszącej się popularnością wśród widzów Śleboda opowiada o dalszych losach antropolożki Anki Serafin i dziennikarza Bastiana Strzygonia.

Śleboda ze spin-offem

Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka, seryjnego mordercy nazywanego Wampirem z Szombierek, odsiadującego wyrok więzienia. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi.

W śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym więcej pojawia się pytań, a granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Aby odkryć, kto stoi za zbrodnią, będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami, które od lat pozostawały ukryte.

Kogo zobaczymy w serialu?

W role główne ponownie wcielą się Maria Dębska i Maciej Musiał. W obsadzie drugoplanowej serialu nie zabraknie znamienitych nazwisk, wśród których pojawią się m.in. Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

Za reżyserię ponownie odpowiadają Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Maciej Lisiecki, a autorkami scenariusza Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz. Za produkcję odpowiada MAG Entertainment.

Serial powstał na podstawie drugiej powieści z cyklu autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego.

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O czym jest Śleboda?

Nowy serial SkyShowtime Original Śleboda to pierwsza produkcja realizowana nad Wisłą na zamówienie serwisu. Serial oparty został na pierwszej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Za reżyserię odpowiadają Michał Gazda wspólnie z Bartoszem Blaschke. Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek. Za scenariusz odpowiadają Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz.

Serial realizowany w Polsce ze wsparciem finansowym na podstawie Ustawy o Finansowym Wspieraniu Produkcji Audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczysta premiera i pokaz specjalny Ślebody będą miały miejsce 5 grudnia w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. Pokaz odbędzie się w ramach pierwszej edycji festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon, którego SkyShowtime jest partnerem merytorycznym.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: fot. Bartosz Mrozowski