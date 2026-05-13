Bryan Cranston zapowiada szokującą scenę z Madonną. „To może zniszczyć moją karierę”

Gwiazdor Breaking Bad zdradził kulisy pracy nad drugim sezonem The Studio. Wszystko przez odważną scenę z Madonną.

Bryan Cranston podgrzał atmosferę wokół drugiego sezonu serialu The Studio. Aktor ujawnił, że podczas pracy nad nowymi odcinkami nagrał z Madonną scenę, która – jak sam twierdzi – może albo wynieść go na zupełnie nowy poziom popularności, albo kompletnie pogrążyć jego karierę. I wygląda na to, że twórcy serialu naprawdę nie zamierzają się ograniczać.

Heisenberg boi się sceny w The Studio

W rozmowie z Access Hollywood Cranston zdradził, że w jednej ze scen bierze udział w zabawie typu prawda czy wyzwanie. Aktor nie ujawnił szczegółów, ale wyraźnie zasugerował, że wykonał coś wyjątkowo szokującego właśnie na oczach Madonny. Gwiazda Breaking Bad stwierdziła, że widzowie po obejrzeniu tej sceny mają powiedzieć tylko jedno: O mój Boże. Cranston podkreślił też, że publiczność absolutnie nie będzie przygotowana na to, co wydarzy się w serialu.

Madonna pojawi się w dwóch odcinkach

Legenda popu odegra ważną rolę w drugim sezonie The Studio. Jej wątek ma rozciągać się na dwa odcinki, a na ekranie towarzyszyć jej będzie między innymi Julia Garner, która od lat przygotowuje się do zagrania Madonny w planowanej filmowej biografii artystki. Dla samego Cranstona współpraca z ikoną muzyki była wyjątkowym przeżyciem.

Bryan Cranston nie szczędził Madonnie komplementów. Aktor podkreślał, że artystka była niezwykle zaangażowana w pracę na planie i imponowała profesjonalizmem. Według niego Madonna potrafiła pracować do późnych godzin nocnych razem z całą ekipą i aktywnie uczestniczyła w tworzeniu scen, dodając własne pomysły oraz improwizacje. Cranston określił ją jako osobę niezwykle zabawną i pełną energii.

O czym opowiada Studio?

The Studio to amerykański satyryczny serial komediowy stworzony przez Setha Rogena, Evana Goldberga, Petera Huycka, Alexa Gregory’ego i Fridę Perez. Główną rolę gra Rogen, wcielając się w zmagającego się z przeciwnościami szefa hollywoodzkiej wytwórni filmowej, który próbuje pogodzić wymagania korporacyjne z własną pasją do tworzenia wartościowego kina. W rolach drugoplanowych występują Catherine O’Hara, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders i Kathryn Hahn.

W drugoplanowych i gościnnych rolach w serialu pojawiła się cała plejada hollywoodzkich gwiazd. Wśród niej znaleźli się między innymi Bryan Cranston, Dave Franco, czy Zoe Kravitz, a samych siebie zagrali chociażby Martin Scorsese, Charlize Theron, Ron Howard, Anthony Mackie, Steve Buscemi, Anthony Starr, Jean Smart, Aaron Sorkin, czy Zack Snyder.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe