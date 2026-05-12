Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy z oficjalną datą premiery. Do Śródziemia wrócimy w Święto Niepodległości

Niedawno dowiedzieliśmy się, że serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy powróci z 3. sezonem jesienią bieżącego roku, a teraz poznaliśmy oficjalną datę premiery nowych odcinków przeboju Prime Video.

Wśród wielu popularnych franczyz z gatunku fantasy, pierwsze miejsce z powodzeniem zajmuje Władca pierścieni. Obecnie w przygotowaniu jest nowy film z uniwersum – Polowanie na Golluma. Nim jednak trafi do kin, najpierw zadebiutuje 3. sezon hitu Prime Video, serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Teraz, poznaliśmy jego oficjalną datę premiery.

Amazon Prime Video ogłosiło podczas poniedziałkowej prezentacji dla reklamodawców, że 3. sezon popularnego serialu zadebiutuje na platformie streamingowej 11 listopada. Z tej okazji, w mediach społecznościowych pojawiło się także pierwsze spojrzenie na Charliego Vickersa. Aktor ponownie wcieli się w rolę Mrocznego Władcy, Saurona. Opublikowane zdjęcie zwiastuje falę zła, która zaleje Śródziemie w nowym sezonie.

Dla przypomnienia, 2. sezon zakończył się upadkiem Eregionu, śmiercią Celebrimbora oraz umocnieniem władzy Saurona. Antagonista odzyskał dziewięć pierścieni przeznaczonych ostatecznie dla Nazgûli. Widzieliśmy także, jak „Nieznajomy” przyjął swoją tożsamość jako Gandalf Szary, podczas gdy Galadriela i elfy wycofały się, by założyć Rivendell.

The Dark Lord returns. Season 3 begins November 11, 2026 pic.twitter.com/RUXkbd5z2l — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) May 11, 2026

W specjalnym oświadczeniu, które pojawiło się przy okazji specjalnej prezentacji, Peter Friedlander, szef działu telewizji globalnej Amazon MGM Studios, wyraził swoją ekscytację powrotem serialu:

Od samego początku ten serial ucieleśniał skalę, ambicję i filmową narrację definiującą największe globalne produkcje Prime Video. Niezwykła reakcja milionów fanów na całym świecie jasno pokazuje, że ta podróż przez Śródziemie nadal porusza widzów, a zainteresowanie tylko wzrosło przed trzecim sezonem.

Co wiemy o nowych odcinkach serialu?

W 3. sezonie do obsady serialu powracają między innymi Morfydd Clark, Benjamin Walker, Charles Edwards, Charlie Vickers, Markella Kavenagh, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Leon Wadham, Daniel Weyman i Sara Zwangobani.

Sam Hazeldine zastąpi Josepha Mawle’a w roli Adara, a od 2. sezonu w kluczowych rolach dołączyli Ciarán Hinds, Rory Kinnear oraz Tanya Moodie. W nowych odcinkach powrócą najważniejsze postacie, w tym Sauron, Galadriela i Elrond. Ich historie mają wejść w decydującą fazę, a relacje między bohaterami jeszcze bardziej się skomplikują.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe