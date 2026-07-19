Serialowy God of War traci Kratosa. Ryan Hurst wypada z obsady po poważnej kontuzji

Fani serialowej adaptacji God of War otrzymali niespodziewaną wiadomość. Ryan Hurst, który miał wcielić się w Kratosa w produkcji Prime Video, nie zagra ostatecznie głównej roli. Aktor doznał poważnej kontuzji na planie, a twórcy zdecydowali się na recasting, czyli zmianę odtwórcy kultowej postaci.

Serialowy God of War od Prime Video od początku budził ogromne zainteresowanie. Adaptacja jednej z najpopularniejszych serii gier PlayStation miała być kolejną dużą produkcją fantasy, która spróbuje przenieść znany świat na ekran telewizora. Szczególnie dużo uwagi przyciągała obsada Ryana Hursta w roli Kratosa – aktora, który nie tylko pasował fizycznie do postaci, ale również przez wiele miesięcy przygotowywał się do wymagającej roli.

Ryan Hurst musiał zrezygnować z roli Kratosa w God of War

Jak wynika z informacji ujawnionych przez Deadline, decyzja o zmianie aktora zapadła po dokładnej analizie sytuacji przez Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios. Powodem był poważny uraz, którego Hurst doznał podczas zdjęć w Vancouver pod koniec czerwca. Aktor miał zerwać biceps podczas wykonywania sceny kaskaderskiej. Kontuzja wymagała operacji, a obecnie Hurst przechodzi rehabilitację. Według dostępnych informacji pełny powrót do sprawności może potrwać wiele miesięcy, a przy tak fizycznie wymagającej roli jak Kratos produkcja nie mogła pozwolić sobie na tak długą przerwę.

Produkcja zostanie wznowiona z nowym aktorem

Zdjęcia do serialu zostały natychmiast przerwane po wypadku i przez pewien czas pozostawały zawieszone. Początkowo planowano realizację dwóch sezonów jeden po drugim, a ten harmonogram nadal ma obowiązywać. Do momentu kontuzji ukończono cztery pełne odcinki. Niestety, ze względu na zmianę aktora konieczne będzie ich ponowne nakręcenie z nowym Kratosem. Jest to kosztowna i czasochłonna decyzja, ponieważ produkcja trwała już od kilku miesięcy.

Dodatkowym problemem jest młody aktor grający Atreusa – Callum Vinson. W przypadku dziecięcych aktorów szybkie zmiany wyglądu sprawiają, że wykorzystanie części wcześniejszych nagrań może być trudne. Nowe przygotowania mają rozpocząć się w połowie sierpnia, a ponowne wejście na plan zaplanowano na październik.

Więcej informacji na Movies Room:

Co jeszcze wiemy o God of War?

Prime Video powierzyło funkcję głównego scenarzysty i showrunnera serialu Ronaldowi D. Moore’owi. Moore znany jest przede wszystkim z pracy przy For All Mankind serwisu Apple TV oraz serialu Outlander. Głównym reżyserem został z kolei Frederick E.O. Toye, nagrodzony Emmy za reżyserię Shōguna. Serial opowie historię ojca i syna — Kratosa i Atreusa — którzy wyruszają w podróż, by rozsypać prochy żony i matki, Faye. Podczas wspólnych przygód Kratos próbuje nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, a Atreus stara się nauczyć ojca, jak być lepszym człowiekiem.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe