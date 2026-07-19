Ogromny triumf Nolana! Odyseja bije rekord Mroczny Rycerz: Powstaje w weekend otwarcia!

Christopher Nolan po raz kolejny udowodnił, że wielkie kino nadal ma ogromną siłę przyciągania. Odyseja, jego najnowsza produkcja oparta na klasycznym eposie Homera, zaliczyła spektakularny debiut w kinach. Film zarobił ponad 260 mln i stał się największym otwarciem filmu aktorskiego w 2026 roku.

Po kilku tygodniach słabszych wyników hollywoodzki przemysł otrzymał długo wyczekiwany impuls. Odyseja nie tylko spełniła oczekiwania studia Universal Pictures, ale znacząco je przekroczyła. Produkcja Christophera Nolana przyciągnęła widzów na całym świecie, pokazując, że wysokobudżetowe widowiska tworzone z myślą o dużym ekranie nadal mogą odnosić ogromne sukcesy.

Christopher Nolan bije rekord. Odyseja przechodzi do historii

Budżet Odysei wyniósł około 250 milionów dolarów, od początku był jednym z najbardziej oczekiwanych projektów ostatnich lat. Skala produkcji, imponująca obsada oraz fakt, że Nolan po raz pierwszy nakręcił cały film kamerami IMAX, sprawiły, że widzowie chętnie wybierali seanse premium. Nowa interpretacja greckiej mitologii rozpoczęła swoją kinową podróż od wyniku 124,5 mln dolarów na 3900 ekranach w Ameryce Północnej. Globalnie produkcja zgromadziła już 264,1 mln dolarów, z czego 139,6 mln pochodzi z 73 rynków zagranicznych. To najlepszy światowy debiut w karierze Christophera Nolana – film pokonał nawet wynik Mrocznego Rycerza Powstaje, który w 2012 roku rozpoczął swoją obecność w kinach z wynikiem 249 mln dolarów na świecie. Film otrzymał również bardzo dobre oceny od widzów.

Hollywood może odetchnąć

Sukces Odysei pojawił się w ważnym momencie dla branży filmowej. Ostatnie tygodnie przyniosły kilka rozczarowujących premier, między innymi słabsze wyniki Supergirl oraz Minionki i Straszydła. Film Nolana przywrócił jednak wiarę w wielkie widowiska kinowe i pokazał, że odpowiednio przygotowana produkcja może przyciągnąć widzów nawet mimo rosnącej popularności streamingu.

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O czym jest Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, antycznego króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Superprodukcja Christophera Nolana trafiła do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią m. in. Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (Sinon), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

Źródło: hollywoodreporter.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe