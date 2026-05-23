Najlepsze dokumenty na Netflix, które wciągają bardziej niż niejeden thriller

Lewo, prawo, lewo… Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z „Oszustem z Tindera”. Ten film producentów dokumentów „W cudzej skórze” i „Odwal się od kotów” to wciągająca opowieść o próbach ujawnienia tożsamości i osądzenia uwodziciela.

