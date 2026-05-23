Najlepsze dokumenty na Netflix, które wciągają bardziej niż niejeden thriller

Film nie zaczyna się od czerwonego dywanu, lecz od pierwszego kroku na planie.
Jeśli szukacie produkcji, które potrafią jednocześnie szokować, wzruszać, inspirować i zostawić widza z masą pytań jeszcze długo po seansie, to ten ranking najlepszych dokumentów na Netflix jest właśnie dla was. W naszym zestawieniu znajdziecie historie oparte na prawdziwych zbrodniach, sportowe i muzyczne opowieści, czy też mocne reportaże społeczne i dokumenty odsłaniające kulisy wielkich wydarzeń. Wybraliśmy najciekawsze dokumenty dostępne na Netflix, które wyróżniają się nie tylko wysokimi ocenami widzów, ale także emocjami, realizacją i tematami, obok których trudno przejść obojętnie. Jeśli zastanawiacie się, jaki dokument wybrać na wieczorny seans z biblioteki Netflix, nasz ranking powinien pomóc wam w wyborze.
Legendarny narrator wspomina swoje życie i opowiada o ewolucji życia na Ziemi, ubolewając nad zanikiem dzikiej przyrody i dzieląc się swoją wizją przyszłości.
Filmowiec nawiązuje niezwykłą przyjaźń z ośmiornicą żyjącą w południowoafrykańskim lesie wodorostów, ucząc się, jak zwierzę odkrywa tajemnice swojego świata.
Skłaniający do refleksji dokument, w którym badacze, aktywiści i politycy analizują przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów i wzrostu liczby więźniów w USA.
Szczery do bólu dokument o Taylor Swift — autorce piosenek i artystce, ale przede wszystkim kobiecie wykorzystującej pełnię możliwości swojego głosu.
Film dokumentalny „Ciemne strony rybołówstwa” analizuje funkcjonowanie globalnej branży rybnej, kwestionując koncepcję zrównoważonego rybołówstwa i pokazując, jak ludzie nieodwracalnie niszczą środowisko.
Gdy pewien rosyjski naukowiec ujawnia szokujące dane, amerykański filmowiec i zarazem cyklista przypadkowo wpada na trop światowej afery dopingowej.
Dokument przedstawia wpływ hodowli przemysłowych na środowisko naturalne, jednocześnie poszukując realnych rozwiązań ratowania planety i odnalezienia odpowiedniej drogi do zrównoważonego rozwoju.
Tweetujemy, lubimy, udostępniamy… Ale jakie zagrożenia niesie ze sobą nasza zależność od mediów społecznościowych, które coraz częściej są dla nas główną metodą kontaktu ze światem? Eksperci z Doliny Krzemowej ujawniają prawdę, która znajduje się po drugiej stronie ekranu, i wyjaśniają, w jaki sposób media społecznościowe zmieniają oblicze naszej cywilizacji.
Ukazanie groźnych skutków ludzkiego wpływu na sieci społecznościowe. Ten problem najlepiej zauważają ich twórcy — eksperci ds. technologii.
„Dom z papieru: Globalny fenomen” to film oryginalny Netflixa pokazujący kulisy serialu „La Casa de Papel”.
Przyjrzyj się życiu słynnej prowokatorki, Lady Gagi, która wydaje nowy album, przygotowuje się do występu podczas meczu Super Bowl i mierzy się z osobistymi problemami.
Ekskluzywne wywiady i archiwalne materiały filmowe wykorzystane w tym filmie składają się na intymny portret siedmiokrotnego mistrza Formuły 1 Michaela Schumachera.
Film dokumentalny opowiadający przy użyciu niezmontowanych, autentycznych nagrań wideo o zaginięciu Shanann Watts i jej dzieci oraz o przerażającym dalszym ciągu sprawy.
Gdy chińska firma ponownie otwiera podupadłą fabrykę w USA, wielu odzyskuje nadzieję. Dochodzi jednak do konfliktu kultur, który brutalnie przerywa amerykański sen.
Lewo, prawo, lewo… Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z „Oszustem z Tindera”. Ten film producentów dokumentów „W cudzej skórze” i „Odwal się od kotów” to wciągająca opowieść o próbach ujawnienia tożsamości i osądzenia uwodziciela.
Zajrzyj za kulisy niesławnego festiwalu Fyre, za którego organizację byli odpowiedzialni Billy McFarland i raper Ja Rule. Ten festiwal miał być luksusowym wydarzeniem muzycznym na prywatnej wyspie na Bahamach z licznym udziałem skąpo ubranych supermodelek, największych gwiazd sceny muzycznej oraz luksusowych udogodnień, ale obietnice te nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Chris Smith, reżyser nominowanego do Emmy filmu dokumentalnego „Jim i Andy”, rozmawia z organizatorami festiwalu Fyre, który okazał się totalną klapą.
Dane stały się cenniejszym atutem na świecie, wyprzedzając ropę naftową. Sięga się po nie, by prowadzić wojnę kulturalną i polityczną. Ludzie na całym świecie walczą o kontrolę naszych najbardziej intymnych danych osobowych. Produkcja od wielokrotnie nagradzanych twórców filmowych, takich jak Karim Amer i Jehane Noujaim, pod tytułem „Hakowanie świata” odkrywa mroczny świat wykorzystywania danych ze zdumiewającym dostępem do osobistych podróży kluczowych graczy po różnych stronach ogromnego skandalu Cambridge Analytica i Facebooka.
Obraz skupia się na sprawie morderstwa Meredith Kercher z 2007 roku. Wśród podejrzanych znalazła się jej współlokatorka – tytułowa Amanda Knox.
Laureaci Oscarów Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy Chin („Free Solo: ekstremalna wspinaczka”, „The Rescue”) po raz pierwszy kierują obiektywy swoich kamer na niebo. Wyreżyserowany przez nich dokument opowiada o początkach firmy SpaceX i trwających niemal 20 lat wysiłkach Elona Muska, który postanowił wskrzesić amerykańskie ambicje związane z podróżami kosmicznymi. Film jest również zapisem pierwszej amerykańskiej załogowej misji kosmicznej od 2011 roku, kiedy to rząd Stanów Zjednoczonych wycofał się z programu promów kosmicznych Space Shuttle, oraz intymnym portretem inżynierów i astronautów, którzy zostali wybrani do udziału w tym historycznym momencie. „Powrót w kosmos” towarzyszy weteranom NASA Bobowi Behnkenowi i Dougowi Hurleyowi w przygotowaniach do startu oraz w ich fascynującej wyprawie na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a także pracownikom centrum kontroli lotów, Muskowi i ekipie SpaceX, którzy tryumfalnie sprowadzili astronautów z powrotem na Ziemię.
