Batman/Superman: World’s Finest tom 5: Tajne początki – recenzja komiksuLanterns otrzyma 2. sezon? Do projektu ma dołączyć Christopher CantwellPierwsze zdjęcia z planu The Batman Part II. Prace nad filmem trwają w AngliiGraliśmy w LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza! Zobacz gameplay najlepszej gry o Batmanie!Batgirl zadebiutuje w DCU? Znalazł się chętny na wyreżyserowanie filmuLatarnie otrzymały oficjalny zwiastun! Hal Jordan w kostiumie i pierwsze starcie z Johnem Stewartem

Najlepsze dokumenty na Netflix, które wciągają bardziej niż niejeden thriller

Agnieszka Ziobrowska, 23 maja 2026

Jeśli szukacie produkcji, które potrafią jednocześnie szokować, wzruszać, inspirować i zostawić widza z masą pytań jeszcze długo po seansie, to ten ranking najlepszych dokumentów na Netflix jest właśnie dla was. W naszym zestawieniu znajdziecie historie oparte na prawdziwych zbrodniach, sportowe i muzyczne opowieści, czy też mocne reportaże społeczne i dokumenty odsłaniające kulisy wielkich wydarzeń. Wybraliśmy najciekawsze dokumenty dostępne na Netflix, które wyróżniają się nie tylko wysokimi ocenami widzów, ale także emocjami, realizacją i tematami, obok których trudno przejść obojętnie. Jeśli zastanawiacie się, jaki dokument wybrać na wieczorny seans z biblioteki Netflix, nasz ranking powinien pomóc wam w wyborze. 

Plakat Dylemat społeczny

9 Dylemat społeczny (2020)

The Social Dilemma

Tweetujemy, lubimy, udostępniamy… Ale jakie zagrożenia niesie ze sobą nasza zależność od mediów społecznościowych, które coraz częściej są dla nas główną metodą kontaktu ze światem? Eksperci z Doliny Krzemowej ujawniają prawdę, która znajduje się po drugiej stronie ekranu, i wyjaśniają, w jaki sposób media społecznościowe zmieniają oblicze naszej cywilizacji.
Ukazanie groźnych skutków ludzkiego wpływu na sieci społecznościowe. Ten problem najlepiej zauważają ich twórcy — eksperci ds. technologii.

Więcej o filmie

Plakat Oszust z Tindera

16 Oszust z Tindera (2022)

The Tinder Swindler

Lewo, prawo, lewo… Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z „Oszustem z Tindera”. Ten film producentów dokumentów „W cudzej skórze” i „Odwal się od kotów” to wciągająca opowieść o próbach ujawnienia tożsamości i osądzenia uwodziciela.

Więcej o filmie

Plakat Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła

17 Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła (2019)

Fyre

Zajrzyj za kulisy niesławnego festiwalu Fyre, za którego organizację byli odpowiedzialni Billy McFarland i raper Ja Rule. Ten festiwal miał być luksusowym wydarzeniem muzycznym na prywatnej wyspie na Bahamach z licznym udziałem skąpo ubranych supermodelek, największych gwiazd sceny muzycznej oraz luksusowych udogodnień, ale obietnice te nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Chris Smith, reżyser nominowanego do Emmy filmu dokumentalnego „Jim i Andy”, rozmawia z organizatorami festiwalu Fyre, który okazał się totalną klapą.

Więcej o filmie

Plakat Hakowanie świata

18 Hakowanie świata (2019)

The Great Hack

Dane stały się cenniejszym atutem na świecie, wyprzedzając ropę naftową. Sięga się po nie, by prowadzić wojnę kulturalną i polityczną. Ludzie na całym świecie walczą o kontrolę naszych najbardziej intymnych danych osobowych. Produkcja od wielokrotnie nagradzanych twórców filmowych, takich jak Karim Amer i Jehane Noujaim, pod tytułem „Hakowanie świata” odkrywa mroczny świat wykorzystywania danych ze zdumiewającym dostępem do osobistych podróży kluczowych graczy po różnych stronach ogromnego skandalu Cambridge Analytica i Facebooka.

Więcej o filmie

Plakat Powrót w kosmos

20 Powrót w kosmos (2022)

Return to Space

Laureaci Oscarów Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy Chin („Free Solo: ekstremalna wspinaczka”, „The Rescue”) po raz pierwszy kierują obiektywy swoich kamer na niebo. Wyreżyserowany przez nich dokument opowiada o początkach firmy SpaceX i trwających niemal 20 lat wysiłkach Elona Muska, który postanowił wskrzesić amerykańskie ambicje związane z podróżami kosmicznymi. Film jest również zapisem pierwszej amerykańskiej załogowej misji kosmicznej od 2011 roku, kiedy to rząd Stanów Zjednoczonych wycofał się z programu promów kosmicznych Space Shuttle, oraz intymnym portretem inżynierów i astronautów, którzy zostali wybrani do udziału w tym historycznym momencie. „Powrót w kosmos” towarzyszy weteranom NASA Bobowi Behnkenowi i Dougowi Hurleyowi w przygotowaniach do startu oraz w ich fascynującej wyprawie na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a także pracownikom centrum kontroli lotów, Muskowi i ekipie SpaceX, którzy tryumfalnie sprowadzili astronautów z powrotem na Ziemię.

Więcej o filmie

Przeczytaj więcej
Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement