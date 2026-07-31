QUIZ: Jak dobrze znasz Spider-Mana z MCU?

Dziś do kin wchodzi najnowsza część Spider-Mana czyli Całkiem nowy dzień! Od niemal dekady Pajęczak jest nierozłączną częścią Marvel Cinematic Universe. Z tej okazji chcielibyśmy sprawdzić Waszą wiedzę na temat tej postaci.
Spider-Man w wykonaniu Toma Hollanda na dobre zapisał się w historii Marvel Cinematic Universe. Od debiutu w Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, przez starcia z Vulture’em i Mysterio, aż po emocjonujący finał w Spider-Man: Bez drogi do domu – Peter Parker przeszedł długą i pełną wyzwań drogę. Pamiętasz najważniejsze wydarzenia, bohaterów i ukryte szczegóły z całej trylogii? Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, czy zasługujesz na miano prawdziwego fana Spider-Mana z MCU!
Mikołaj Lipkowski
Redaktor prowadzący dział Newsy
Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.