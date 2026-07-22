Gwiazdy oryginału powrócą w reboocie Dziś 13, jutro 30

Magazyn Variety twierdzi, że gwiazdy oryginalnego filmu powrócą w nowej odsłonie Dziś 13, jutro 30. Jennifer Garner i Judy Greer miały zostać dostrzeżone na planie produkcji.

Pod koniec tegorocznego marca dowiedzieliśmy się, że w Hollywood przygotowywany jest reboot kultowej komedii romantycznej z Jennifer Garner oraz Markiem Ruffalo w rolach głównych. Za nową odsłonę Dziś 13, jutro 30 odpowiadać będzie Netflix, a jednym z producentów wykonawczych została właśnie Garner.

W głównych rolach tym razem zobaczymy Emily Bader (Ludzie, których spotykamy na wakacjach, Paranormal Activity: Bliscy krewni) oraz Logana Lermana (Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna, Bez miłości ani słowa). Za reżyserię odpowiadać będzie Brett Haley, znany z Prawie jak gwiazda rocka czy Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Scenariusz do filmu napisała Hannah Marks (Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently’ego), a poprawki wprowadziła Flora Greeson (Pamiętnik księżniczki 3).

Reboot Dziś 13, jutro 30 ze znanymi twarzami

Zdjęcia do nowej odsłony Dziś 13, jutro 30 rozpoczęły się stosunkowo niedawno, dzięki czemu dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy. Na planie filmu zostały bowiem zauważone Jennifer Garner oraz Judy Greer. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Garner jest producentką filmu, ale według źródeł magazynu Variety aktorka ma wystąpić również w produkcji.

Warto także zaznaczyć, że jakiś tydzień temu Garner rozmawiając z magazynem Variety, podsycała spekulacje, że może pojawić się w filmie.

Wybieram się tam sprawdzić, czy uda mi się gdzieś zakręcić i czy przypadkiem nie dadzą mi jakiejś rólki. Może mogłabym mignąć gdzieś w tle podczas wariacji na temat sceny z Thrillerem

O czym opowiada film Dziś 13, jutro 30?

Film skupia się na trzynastoletniej Jennie Rink, która po nieudanym przyjęciu urodzinowym wypowiada życzenie, by natychmiast stać się dorosłą. Następnego dnia budzi się jako trzydziestoletnia kobieta prowadząca pozornie idealne życie, ma dobrą pracę, mieszkanie i popularność, ale szybko odkrywa, że po drodze utraciła swoją autentyczność, wartości i bliskie relacje, zwłaszcza z najlepszym przyjacielem z dzieciństwa. Próbując odnaleźć się w dorosłym świecie, Jenna zaczyna rozumieć, co naprawdę jest ważne i czy warto było tak szybko dorosnąć.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Dziś 13, jutro 30