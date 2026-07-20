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Lato nabiera tempa, a Kino Letnie Alesto rusza w dalszą trasę

Szymon Góraj, 20 lipca 2026

Kolejny wakacyjny tydzień to pięć seansów pod gołym niebem. Kino Letnie Alesto odwiedzi Krynicę Morską, Warszawę, Chojnice i Poznań, zabierając widzów w podróż przez wzruszające historie, wielkie marzenia i filmową magię.

Tydzień rozpoczynamy 20 lipca w Porcie Jachtowym w Krynicy Morskiej. Na ekranie pojawi się „Cudowny chłopak” – ciepła i pełna emocji opowieść o chłopcu, który po latach nauki w domu po raz pierwszy idzie do szkoły. Spotkanie z nowym otoczeniem staje się dla niego i jego najbliższych lekcją odwagi, empatii i otwartości na drugiego człowieka.

Dzień później Kino Letnie Alesto zaprasza do Łazienek Królewskich w Warszawie, proponując seans „Poznajmy się jeszcze raz”. To francuska komedia romantyczna, której bohater otrzymuje niezwykłą szansę powrotu do momentu, gdy po raz pierwszy spotkał swoją przyszłą żonę. Podróż do przeszłości pozwala mu przypomnieć sobie nie tylko początki miłości, ale także to, co z czasem zgubiło się w codzienności.

 

22 lipca w Parku Tysiąclecia w Chojnicach będzie można zobaczyć „La La Land” – nagrodzoną Oscarami historię dwojga marzycieli próbujących pogodzić uczucie z ambicjami i walką o zawodowy sukces. Ten pełen muzyki i kolorów film pojawi się też 26 lipca na Placu Wolności w Poznaniu.

Poznań dołączy do filmowej trasy już 23 lipca, gdzie czekają na was „Fabelmanowie”. Inspirowani młodością Stevena Spielberga, opowiadają o dorastaniu, rodzinnych relacjach i odkrywaniu pasji do kina, która pozwala młodemu bohaterowi lepiej zrozumieć otaczający go świat.

O przekąski podczas seansów zadba Partner główny cyklu – Alesto, zapewniając widzom coś pysznego do chrupania. Nad ochłodą i gaszeniem pragnienia będzie czuwał Partner cyklu – Freeway, dostarczając zimną colę.

Lato dopiero się rozkręca, a przed nami kolejne spotkania z dobrym kinem w wyjątkowych miejscach. Aktualne informacje o trasie Kina Letniego Alesto znajdziecie na Facebooku i Instagramie. Widzimy się?

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Szymon Góraj Zastępca redaktora naczelnego

Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.

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