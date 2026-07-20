Największy crossover w historii kina nadchodzi! Avengers: Doomsday z oficjalnym zwiastunem!

Marvel Studios wreszcie pokazało pierwszy pełny zwiastun Avengers: Doomsday. Materiał ujawnia pierwsze spojrzenie na wielki konflikt z udziałem Avengers, X-Men oraz Fantastycznej Czwórki, a w centrum wydarzeń znajduje się Doctor Doom grany przez Roberta Downeya Jr. Zapowiedź nie zdradza wszystkich tajemnic filmu, ale pokazuje kilka długo wyczekiwanych starć i zapowiada jedno z największych widowisk w historii MCU.

Od miesięcy fani Marvela czekali na pierwsze oficjalne materiały z Avengers: Doomsday. Studio stopniowo ujawniało obsadę i kolejne szczegóły produkcji, jednak dopiero teraz widzowie mogli zobaczyć, jak będzie wyglądać nowe otwarcie Sagi Multiwersum po zakończeniu wątku Kanga – przerwanego przez bestialskie zachowanie Jonathana Majorsa. Premiera zwiastuna potwierdziła wiele wcześniejszych doniesień dotyczących fabuły. Choć materiał nie zdradza wszystkich sekretów produkcji, daje pierwszy pełny obraz zagrożenia, z którym będą musieli zmierzyć się najpotężniejsi bohaterowie Marvela.

Doctor Doom przejmuje rolę głównego przeciwnika

Największą gwiazdą zwiastuna jest bez wątpienia Robert Downey Jr., który tym razem nie powraca jako Iron Man, lecz wciela się w Victora Von Dooma. To właśnie Doctor Doom ma być nowym głównym antagonistą całej Sagi Multiwersum. To on narracyjnie prowadzi zwiastun, zapowiadając nadchodzące wydarzenia, zanim uwaga przenosi się na Thora. Finał materiału pokazuje bezpośrednie starcie Boga Piorunów z Doomem, które wyraźnie sugeruje, że nowy przeciwnik dysponuje mocą znacznie przewyższającą dotychczasowych bohaterów.

Avengers, X-Men i Fantastyczna Czwórka łączą siły

Jednym z największych atutów zwiastuna jest ogromna liczba znanych postaci. Marvel po raz pierwszy na taką skalę łączy bohaterów z różnych uniwersów, przygotowując grunt pod wydarzenia prowadzące do Avengers: Secret Wars. W zapowiedzi pojawiają się między innymi Thor, Sam Wilson jako nowy Kapitan Ameryka, Loki, Shang-Chi, Yelena Belova, Red Guardian oraz członkowie Fantastycznej Czwórki. Nie zabrakło również bohaterów znanych z filmów o X-Men. Na ekranie można zobaczyć między innymi Profesora X, Magneto, Mystique (zmieniającą się w Yelenę), Cyklopa, Bestię oraz Gambita granego przez Channinga Tatuma.

Jednym z bardziej emocjonalnych momentów jest również ponowne spotkanie Thora i Steve’a Rogersa, choć materiał nie zdradza jeszcze okoliczności tego wydarzenia. Krótko pojawia się także Loki w stroju znanym z finału drugiego sezonu serialu Loki, co może sugerować, że TVA odegra ważną rolę w walce o przyszłość multiwersum.

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Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Premiera już w grudniu

Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają Anthony i Joe Russo, twórcy Avengers: Wojny bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Scenariusz napisał Stephen McFeely, który również pracował przy największych hitach Marvel Studios. Film trafi do kin 18 grudnia i będzie jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych roku. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza zapowiedź to dopiero początek kampanii promocyjnej, a podczas San Diego Comic-Con Marvel może ujawnić kolejne materiały oraz nowe informacje dotyczące przyszłości Marvel Cienamtic Universe i filmu Avengers: Secret Wars.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe