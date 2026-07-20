Zabójcze ciało 2 coraz bliżej. Megan Fox ma wrócić, a zdjęcia ruszą jeszcze w tym roku

Po latach spekulacji wszystko wskazuje na to, że Zabójcze ciało doczeka się kontynuacji. Według najnowszych doniesień Megan Fox ponownie wcieli się w Jennifer, a za kamerą ponownie stanie Karyn Kusama. Choć projekt nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, produkcja ma rozpocząć się już w październiku.

Kiedy Zabójcze ciało trafiło do kin w 2009 roku, niewielu przypuszczało, że z czasem stanie się jednym z najbardziej kultowych horrorów swojej dekady. Film z Megan Fox i Amandą Seyfried nie odniósł sukcesu finansowego i spotkał się z chłodnym przyjęciem krytyków. Z biegiem lat jego odbiór diametralnie się jednak zmienił. Dziś produkcja autorstwa Diablo Cody regularnie pojawia się na listach najbardziej niedocenionych horrorów XXI wieku, a fani od dawna domagali się powrotu Jennifer. Wygląda na to, że ich prośby zostaną wysłuchane.

Megan Fox ponownie jako Jennifer

Według najnowszych informacji Megan Fox powróci do roli Jennifer Check – licealistki, która po opętaniu przez demona zamienia się w sukkuba polującego na swoich kolegów ze szkoły. Za scenariusz ponownie odpowiada Diablo Cody, laureatka Oscara za film Juno, natomiast reżyserią ma zająć się Karyn Kusama, która wyreżyserowała również pierwszą część. To właśnie powrót oryginalnego duetu twórców sprawia, że projekt wzbudza tak duże zainteresowanie wśród fanów.

Na razie oficjalnie potwierdzono jedynie udział Megan Fox. Nie wiadomo jeszcze, czy Amanda Seyfried podpisała kontrakt na powrót do roli Needy Lesnicki. Źródła związane z produkcją twierdzą jednak, że aktorka ma ponownie pojawić się w kontynuacji. Jeśli informacje się potwierdzą, widzowie zobaczą ponowne spotkanie dwóch głównych bohaterek po ponad 15 latach od premiery pierwszego filmu.

Zdjęcia mają ruszyć już w październiku

Według informacji Production Weekly produkcja Zabójczego ciała 2 ma rozpocząć się jeszcze w październiku tego roku. Plan zdjęciowy zostanie zorganizowany w Vancouver. Choć Disney – obecny właściciel praw po przejęciu 20th Century Fox – nie ogłosił jeszcze projektu oficjalnie, źródła wskazują, że to właśnie studio odpowiada za realizację filmu. Na razie nie wiadomo również, gdzie kontynuacja ostatecznie trafi po zakończeniu produkcji. Nie jest wykluczone, że film otrzyma klasyczną premierę kinową, choć równie prawdopodobny pozostaje debiut na jednej z platform streamingowych należących do Disneya.

Więcej informacji na Movies Room:

Film, który z porażki stał się kultowym horrorem

Zabójcze ciało zadebiutowało we wrześniu 2009 roku. Produkcja zarobiła około 31,6 mln dolarów na całym świecie przy budżecie wynoszącym około 16 mln dolarów, co sprawiło, że uznano ją za finansowe rozczarowanie. Film otrzymał również mieszane recenzje i do dziś posiada 47% pozytywnych ocen od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. Z biegiem lat sytuacja całkowicie się zmieniła. Dzięki platformom streamingowym i mediom społecznościowym Zabójcze ciało zdobyło status filmu kultowego. Współcześni krytycy znacznie lepiej oceniają jego satyrę, komentarz dotyczący kobiecej przyjaźni, seksualności oraz odwrócenie klasycznych schematów horroru. To właśnie rosnąca popularność filmu miała zachęcić twórców do rozpoczęcia prac nad sequelem.

Źródło: dreadcentral.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe