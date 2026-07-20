Avengers: Koniec gry. Dogrywka – co pojawi się w rozszerzonej wersji? Znamy szczegóły!

Marvel Studios przygotowuje wyjątkowy powrót jednego ze swoich największych hitów. Już we wrześniu do kin trafi Avengers: Koniec gry. Dogrywka – rozszerzona wersja finału Sagi Nieskończoności, która ma zawierać nawet siedem minut nowych materiałów i bezpośrednio połączyć wydarzenia z filmem Avengers: Doomsday.

Choć od premiery Avengers: Koniec gry minęło już kilka lat, Marvel Studios ponownie chce skierować uwagę fanów na jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Kinowego Uniwersum Marvela. Reedycja filmu nie ma być jedynie okazją do ponownego obejrzenia widowiska na dużym ekranie. Tym razem twórcy przygotowali dodatkowe sceny, które mają stać się pomostem między Sagą Nieskończoności a nadchodzącym Avengers: Doomsday. Jeżeli najnowsze doniesienia okażą się prawdziwe, widzowie otrzymają nie tylko rozszerzoną wersję filmu, ale także zupełnie nowe informacje dotyczące przyszłości MCU.

Avengers: Koniec gry. Dogrywka z dodatkowymi scenami

Reedycja trafi do kin 25 września pod tytułem Avengers: Koniec gry. Dogrywka. Według nieoficjalnych informacji film ma być o około siedem minut dłuższy od oryginalnej wersji z 2019 roku. Nowy materiał ma obejmować odświeżone intro, dodatkowe sceny oraz całkowicie zmienioną końcówkę, która bezpośrednio wprowadzi widzów do wydarzeń z Avengers: Doomsday. Na razie Marvel Studios nie ujawniło, co dokładnie znajdzie się w nowych fragmentach filmu. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że zakończenie Końca gry zostanie rozszerzone o wydarzenia mające przygotować grunt pod kolejną wielką historię MCU.

Joe Russo potwierdził połączenie z Doomsday

O planach związanych z reedycją wcześniej opowiedział Joe Russo, współreżyser Avengers: Wojny bez granic, Avengers: Koniec gry, a także nadchodzących Doomsday i Secret Wars. Podczas festiwalu Sands Film Festival zdradził, że nowe sceny nie są jedynie dodatkiem dla fanów.

Jak wyjaśnił, reedycja ma pełnić rolę „kluczowej historii towarzyszącej” oraz przygotowania do wydarzeń, które widzowie zobaczą w grudniu podczas premiery Doomsday. Według Russo dodatkowe materiały zostały stworzone specjalnie po to, aby zbudować pomost pomiędzy zakończeniem Sagi Nieskończoności a nowym rozdziałem Marvel Cinematic Universe.

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O czym jest hit z 2019 roku?

Po dramatycznych wydarzeniach z filmu Avengers: Wojna bez granic Iron Man samotnie dryfuje po kosmosie, połowa superbohaterów przestała istnieć, a Kapitan Ameryka próbuje pogodzić się z porażką. Świat już nigdy nie będzie taki sam, a ocaleni muszą nauczyć się żyć w nowych warunkach. Nie wszyscy jednak dają za wygraną. Gdy w bazie Avengers pojawia się Ant-Man, w głowach herosów rodzi się szalony plan zmiany obecnego stanu rzeczy. Czy jest możliwe odwrócenie „Efektu Thanosa” i przywrócenie do naszego świata tych, co odeszli? Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdowa i pozostali zbierają się ponownie, żeby wyruszyć w pełną przygód podróż po najważniejszych momentach w historii Avengers.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe