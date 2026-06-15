Nie żyje gwiazda serialu ALF. Anne Schedeen miała 77 lat  

W wieku 77 lat odeszła Anne Schedeen. Aktorka największą rozpoznawalność zyskała dzięki roli Kate Tanner w sitcomie ALF.

Anne Schedeen urodziła się 8 stycznia 1949 roku w Portland, w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych. Już jako dziecko interesowała się aktorstwem i uczestniczyła w zajęciach teatralnych, które miały pomóc jej przezwyciężyć nieśmiałość. Po ukończeniu edukacji występowała w teatrze na Hawajach, a następnie przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła starania o zawodową karierę aktorską.

Na początku kariery występowała głównie w rolach gościnnych. Można ją było zobaczyć w popularnych serialach lat 70. i 80., takich jak The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman: Agentka przyszłości, Emergency! czy Three’s Company. Dzięki regularnym występom zdobywała doświadczenie i rozpoznawalność, stając się znaną twarzą amerykańskiej telewizji.

Najważniejszym momentem w jej karierze okazał się rok 1986, kiedy otrzymała rolę Kate Tanner w sitcomie ALF. Serial opowiadał o losach rodziny Tannerów, która przygarnia kosmitę z planety Melmac. Schedeen wcielała się w matkę rodziny, próbującą pogodzić codzienne obowiązki z nieprzewidywalnymi zachowaniami tytułowego bohatera. Produkcja szybko zdobyła ogromną popularność zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych sitcomów końca lat 80. Rola Kate Tanner przyniosła jej największą rozpoznawalność i do dziś pozostaje najważniejszym osiągnięciem w jej dorobku artystycznym.

Po zakończeniu emisji ALF-a aktorka nadal pojawiała się w telewizji. Występowała między innymi w serialach Zdrówko!, Napisała: Morderstwo czy Potyczki Amy. Z biegiem czasu ograniczyła jednak aktywność zawodową i coraz rzadziej przyjmowała nowe role.

Zmarła Anne Schedeen

Anne Schedeen zmarła 14 czerwca 2026 roku w wieku 77 lat. Informację o jej śmierci przekazała rodzina za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych aktorki. Wiadomość została następnie potwierdzona przez jej wieloletniego agenta. Rodzina poinformowała, że aktorka odeszła w spokoju. Nie ujawniono miejsca śmierci ani przyczyny zgonu aktorki.

Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne