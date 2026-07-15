Czekania nastał koniec! Pierwsze zdjęcie z Carrie opublikowane!

Prime Video prezentuje pierwsze zdjęcia z wyjątkowo wyczekiwanego nowego serialu Carrie. Pierwsza w historii serialowa adaptacja kultowej debiutanckiej powieści Stephena Kinga, przygotowana na potrzeby telewizji przez uznanego showrunnera Mike’a Flanagana.

Prime Video zaprezentowało pierwsze zdjęcia z nadchodzącego serialu oryginalnego Carrie. Oparta na kultowej debiutanckiej powieści Stephena Kinga produkcja stanowi odważną, aktualną i zaskakującą reinterpretację tej klasycznej historii o dorastaniu. To pierwsza w historii telewizyjna adaptacja powieści, za którą odpowiada wizjonerski showrunner Mike Flanagan. Serial Carrie zadebiutuje tej jesieni wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Pierwsze zdjęcia z planu do Carrie

Liczący osiem pełnych napięcia odcinków serial rozwija kultową historię stworzoną przez Stephena Kinga, pogłębiając portrety bohaterów i narastające między nimi napięcie oraz konflikty, śledząc pozornie drobne, codzienne decyzje, które prowadzą do jednej tragicznej nocy. To poruszającą i niezwykle ludzką opowieść o starciu dobra z okrucieństwem oraz o tym, czy jesteśmy świadkami narodzin bohaterki, potwora czy kogoś znacznie bardziej złożonego.

Jak ogłoszono wcześniej, w rolę Carrie White wciela się Summer Howell, wybrana do tej legendarnej roli spośród ponad tysiąca aktorów biorących udział w castingu. W obsadzie znaleźli się również Samantha Sloyan (The Pitt) jako Margaret White, Siena Agudong (Resident Evil) jako Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) jako Chris Hargensen, Joel Oulette (Moje życie z Walterami) jako Tommy Ross, Josie Tota (Łowczynie) jako Tina, Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) jako Billy, Thalia Dudek (Uciekinier) jako Emaline, Amber Midthunder (Predator: Prey) jako panna Desjardin oraz Matthew Lillard (Superman: Man of Tomorrow) jako dyrektor Grayle.

Autorem scenariusza oraz producentem wykonawczym serialu Carrie jest showrunner Mike Flanagan (Nocna msza, Nawiedzony dom na wzgórzu), który wyreżyserował również cztery odcinki. Producentem wykonawczym jest także Stephen King. Za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios.

O czym jest Carrie?

Wyobcowana licealistka Carrie White (Summer Howell) spędziła całe swoje życie w odosobnieniu, zamknięta w domu pod czujnym okiem swojej nadopiekuńczej matki Margaret (Samantha Sloyan). Nagła śmierć ojca zmusza ją do rozpoczęcia nauki w publicznej szkole średniej, gdzie musi odnaleźć się w bezwzględnej rzeczywistości nastolatków. Carrie staje się ofiarą głośnego skandalu związanego z nękaniem w sieci, który wstrząsa całą lokalną społecznością. Jednocześnie musi stawić czoła nieustannej presji i codziennemu okrucieństwu ery mediów społecznościowych oraz budzącym się wraz z dojrzewaniem tajemniczym zdolnościom telekinetycznym.

O książce

Debiutancka powieść Stephena Kinga Carrie ukazała się w 1974 roku, rozpoczynając karierę autora, którego książki sprzedały się od tego czasu w ponad 350 milionach egzemplarzy na całym świecie. Powieść przez 14 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów „The New York Times” i została przetłumaczona na ponad 35 języków. Jej ekranizacja z 1976 roku w reżyserii Briana De Palmy, nominowana do Oscara®, na trwałe zapisała tę historię w kulturze popularnej. W tym roku przypada 50. rocznica premiery filmu.

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Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe