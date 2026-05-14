Peter Jackson porównuje nowego Golluma do Jokera. Fani Władcy Pierścieni są podzieleni

Peter Jackson ujawnił, że inspiracją dla filmu The Hunt for Gollum był oscarowy Joker z Joaquinem Phoenixem. Reżyser legendarnej trylogii Władca Pierścieni przekonuje, że nowa produkcja ma być psychologicznym spojrzeniem na obsesję i uzależnienie Golluma. Mimo to wielu fanów pozostaje sceptycznych wobec projektu Andy’ego Serkisa.

Nowy film osadzony w świecie Śródziemia jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć wywołuje ogromne emocje. The Hunt for Gollum, za którego kamerą stanie Andy Serkis, ma opowiedzieć historię znaną z dodatków do twórczości J.R.R. Tolkiena, ale z zupełnie nowej perspektywy. Peter Jackson zdradził właśnie, że twórcy inspirowali się przy pracy między innymi Jokerem Todda Phillipsa – i to właśnie ten pomysł najbardziej dzieli dziś fanów trylogii Władca Pierścieni.

To jeszcze Władca Pierścieni czy już Joker? Peter Jackson chce wejść do głowy Golluma

W rozmowie z IndieWire Peter Jackson wyjaśnił, że wraz z Fran Walsh od początku zależało mu na bardziej psychologicznym podejściu do postaci Golluma. Twórca przyznał, że ogromne wrażenie zrobił na nim Joker z Joaquinem Phoenixem, który nie był wyłącznie historią komiksowego złoczyńcy, lecz przede wszystkim studium psychiki człowieka pogrążającego się w obsesji i samotności. Według Jacksona podobną drogą ma podążyć The Hunt for Gollum. Historia znana z tolkienowskich dodatków zostanie przedstawiona z perspektywy samego Golluma, skupiając się na jego uzależnieniu od Pierścienia oraz wewnętrznych konfliktach.

Mimo zapewnień Jacksona internet pozostaje mocno podzielony. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim wcześniejszych doświadczeń reżyserskich Andy’ego Serkisa. Twórca odpowiadał wcześniej za Mowgli: Legendę dżungli oraz Venom 2: Carnage, które spotkały się z bardzo mieszanym odbiorem. Dodatkowo trailer jego nadchodzącego Animal Farm został szeroko wyśmiany w sieci jeszcze przed premierą filmu. Niepokój budzi także ogromny budżet produkcji. Według branżowych doniesień The Hunt for Gollum może kosztować ponad 200 milionów dolarów, co automatycznie zwiększa oczekiwania wobec projektu.

Co wiemy o The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum?

Jeśli chodzi o kolejny film z uniwersum Władcy Pierścieni, niedawno poznaliśmy część jego obsady. Znaleźli się w niej Andy Serkis jako Sméagol/Gollum, Ian McKellen jako Gandalf, Elijah Wood jako Frodo Baggins, Lee Pace jako Thranduil, Jamie Dornan jako Strider, czyli Aragorn, Leo Woodall jako Halvard oraz Kate Winslet jako Marigol.

Historia ma zagłębić się w przeszłość Golluma — w czasy, gdy był jeszcze młodym przedstawicielem ludu Stoorów o imieniu Sméagol. Andy Serkis wyreżyseruje film. Scenariusz piszą Philippa Boyens i Fran Walsh, a także Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou. Premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

