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Robert Eggers pokazuje wilkołaka. Zwiastun Werwulf zapowiada najmroczniejszy horror reżysera
Mikołaj Lipkowski,
30 czerwca 2026
Werwulf otrzymał pierwszy zwiastun. Nowy horror Roberta Eggersa przedstawia Aarona Taylora-Johnsona jako przeklętego mężczyznę walczącego o ocalenie. Twórca Nosferatu zapowiada jednak, że jego wilkołak będzie znacząco różnił się od tego, do którego przyzwyczaiło widzów kino.
Po sukcesach Czarownicy, The Lighthouse, Wikinga i NosferatuRobert Eggers wraca z kolejnym mrocznym widowiskiem. Pierwszy teaser Werwulfnie zdradza zbyt wiele fabuły, ale skutecznie buduje atmosferę średniowiecznego horroru, w którym przekleństwo i religijny fanatyzm odgrywają równie ważną rolę co sam potwór.
Aaron Taylor-Johnson przechodzi przerażającą przemianę w Werewulf
Zwiastun Werwulfrozpoczyna się sceną, w której młody chłopak obserwuje egzekucję ludzi oskarżonych o bycie wilkołakami. Wkrótce sam zostaje dotknięty tajemniczą klątwą. W kolejnych ujęciach bohater, już jako dorosły mężczyzna grany przez Aarona Taylora-Johnsona, zaczyna przechodzić brutalną transformację. Eggers celowo nie pokazuje jednak pełnej postaci wilkołaka, pozostawiając jego wygląd tajemnicą aż do kinowej premiery. W filmie występuje również Lily-Rose Depp, którą reżyser określa mianem serca całego filmu. Aktorka wciela się w żonę głównego bohatera i matkę kilkorga dzieci. Do obsady dołączył także Willem Dafoe, który zagra łowcę. Dla obojga jest to kolejna współpraca z Eggersem po ubiegłorocznym Nosferatu.
Za reżyserię odpowiadać oczywiście będzie Robert Eggers. Scenariusz filmu Eggers napisał wspólnie z Sjón, z którym wcześniej współpracował przy Wikingu. Sam reżyser określił Werwulfa jako najmroczniejszy scenariusz, jaki napisał w swojej karierze.
Akcja filmu rozgrywać się ma w XIII-wiecznej Anglii. Fabuła skupiać się ma na niewielkiej społeczności żyjącej na odizolowanych terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy zaczynają doświadczać serii niepokojących wydarzeń związanych z tajemniczą istotą ukrywającą się we mgle. Lokalny folklor, przesądy i ludowe wierzenia stopniowo przestają być jedynie opowieściami, gdy mieszkańcy stają w obliczu realnego zagrożenia. Jakiś czas temu reżyser potwierdził, że film ma wykorzystywać język odpowiadający realiom epoki.
W głównych rolach wystąpią Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe oraz Ralph Ineson. W obsadzie znaleźli się również Jack Morris, Bodhi Rae Breathnach, Jan Bijvoet oraz Ritchi Edwards. Dla części aktorów jest to kolejne spotkanie z Eggersem po wcześniejszej współpracy przy Nosferatu, Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii czy The Lighthouse.
Film trafi do amerykańskich kin 25 grudnia 2026 roku, natomiast polska premiera została zaplanowana na 1 stycznia 2027 roku.
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