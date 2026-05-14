Marka gamingowa uRage wraca z wysypem nowych produktów. Przekuj pasję w niezapomniane wrażenia z gry

Niemiecki producent sprzętu dla graczy konsolowych i PC po kilku latach nieobecności powrócił na polski rynek. I to od razu z mocnym uderzeniem! W ofercie znalazły się m.in. (bez)przewodowe myszki, podświetlane mechaniczne klawiatury z podpórką pod nadgarstki czy przewodowe słuchawki z mikrofonem i dźwiękiem przestrzennym DTS Headphone:X 2.0 . Wszystko to w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

Gniew, zawarty w nazwie marki, odnosi się paradoksalnie do pozytywnych emocji – przede wszystkim do pasji, którą podzielają gracze na całym świecie. Pełna immersja i wsiąknięcie z dziką satysfakcją w wirtualny świat, fantastyczna ro(z)grywka i długie sesje gamingowe (także nocne), często w kooperacji z przyjaciółmi czy innymi pasjonatami z drugiego końca globu – wszystko to wymaga odpowiedniego sprzętu. I tu właśnie uRage zaprasza do swojego świata akcesoriów dla graczy – funkcjonalnych, ale łaskawych dla portfela. Producent po kilku latach nieobecności właśnie powrócił na nasz lokalny rynek.

Co nowego trafiło do oferty? Coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy konsol (marki Playstation, Xbox i Nintendo) jak i grania na komputerze stacjonarnym. Przyjrzyjmy się bliżej.

Mysz przewodowa Reaper 250

Ten gryzoń został przystosowany do potrzeb osób praworęcznych. Waży zaledwie 67 gramów, zaś jego wymiary wynoszą 6,3 x 4 x 12,5 cm. Dzięki ergonomicznej konstrukcji doskonale leży w dłoni. Znajdziemy tu 6 programowalnymi przycisków, 7 kolorów podświetlenia RGB i przełączniki TTC Golden Switches, potrafiące wytrzymać do 30 milionów kliknięć! Czułość sensora DPI wynosi w tym przypadku od 100 do 6200. Mysz współpracuje z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11. Do wyboru mamy kolory czarny i biały. Katalogowa cena wynosi 89 zł.

Mysz bezprzewodowa Reaper 820

A coś dla fanów rozwiązań bez kabli? Proszę bardzo, ten model oferuje łączność poprzez technologię Bluetooth 5.3 lub w radiowo w paśmie 2,4 GHz. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć go do komputera lub laptopa przewodowo. Dzięki częstotliwości odświeżania 8000 Hz, czasowi reakcji 0,125 ms, czułości DPI w zakresie 50-26000, sześciu programowalnym przyciskom i przełącznikom optycznym TTC myszka gwarantuje optymalną precyzję, szybkość i pełną kontrolę nad akcją. Litowo-jonowa bateria pozwala na 72 godziny ciągłej zabawy. Cenę ustalono na poziomie 299 zł.

Klawiatura przewodowa Exodus 760 Mechanical Mini

Uzupełnieniem zestawu będzie klawiatura mechaniczna o zmniejszonych gabarytach, które wynoszą 60 proc. powierzchni przeciętnego układu klawiszy. Nie zajmuje ona dużo miejsca na biurku (wymiary 29 x 4 x 10 cm, waga 525 g, długość odłączanego kabla wynosi 1,8 m). Mechaniczne, liniowe klawisze w liczbie 64 z przełącznikami Outemu Red umożliwiają bardzo szybkie pisanie, wytrzymując nawet 50 milionów cichych naciśnięć. Wrażenie na pewno zrobi pełne podświetlenie RGB z 16,8 milionami kolorów, co pozwala na indywidualne podświetlenie każdego klawisza lub wyłączenie podświetlenia (każdy przycisk można zaprogramować osobno). Kolejną zaletą są nakładki na przyciski, wykonane z tworzywa ABS z powłoką UV i zdejmowalna podpórka pod nadgarstki. Cena to 229 zł.

Klawiatura przewodowa iluminowana Exodus 515

Kolejna podświetlana klawiatura w portfolio, tym razem pełnowymiarowa (wymiary: 3,7 x 44,5 x 15,5 cm, długość kabla 1,8 m, 115 przycisków w układzie QWERTZ). Jej największym atutem jest 10-strefowe podświetlenie LED, które można dostosować do własnych upodobań w celu stworzenia odpowiedniego nastroju. Dzięki technologii Anti-Ghosting z 26-klawiszowym rolloverem reaguje błyskawicznie i umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu poleceń. W zasięgu gracza znalazło się 12 funkcji multimedialnych. W pakiecie znajdziemy także podpórkę pod nadgarstki. Całość możemy mieć za 169 zł.

Słuchawki przewodowe SoundZ 300 V2

Wrażenia muzyczno-dźwiękowe w trakcie sesji gamingowej są niezwykle ważne. Dlatego w ofercie uRage musiały znaleźć się słuchawki, wyposażone w wygodne nauszniki z siateczką, 50-milimetrowe przetworniki oraz – last but not least – technologię DTS Headphone:X 2.0, odpowiedzialną za doskonały dźwięk przestrzenny. Nie mogło tu zabraknąć osobnego, odchylanego mikrofonu do prowadzenia rozmów. Ukłonem w stronę graczy są też możliwość łatwego wyciszania i regulacja głośności za pomocą jednego przycisku. Słuchawki cechują się czułością w zakresie 115 dB ± 3 dB, ich impedancja wynosi 20 Ω, zaś zakres częstotliwości to 20 Hz-20 kHz. Współpracują z konsolami Playstation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch i jej następczynią, a także PC. Cena może być zaskoczeniem, gdyż to jedynie… 129 zł.