3. sezon Lioness na horyzoncie. Nowe odcinki już od sierpnia
Marek Wasiński,
12 czerwca 2026
Serwis Paramount Plus opublikował nową zapowiedź nadchodzącego, 3. sezonu serialu Taylora Sheridana, Lioness.
Fani twórczości Taylora Sheridana od dawna nie mają powodów do narzekań. Jego serialu ukazują się z regularnością. W zasadzie, większość roku można by spędzić z tymi produkcjami. Wkrótce, jedna z nich powróci z wyczekiwanym, 3. sezonem. Teraz, otrzymaliśmy najnowszą zapowiedź Lioness.
3. sezon na nowej zapowiedzi
Właśnie otrzymaliśmy nowy wgląd w 3. sezon serialu. Serwis streamingowy udostępnił nowy, pełen akcji, intrygi i napięcia zwiastun. Joe (grana przez Saldañę) próbuje pogodzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym, podczas gdy niewidzialne siły coraz mocniej osaczają jej świat. Pojawiają się niepokojące schematy tam, gdzie nie powinny istnieć, nazwiska znikają bez śladu, a wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót.
„Świat nie stał się taki dopiero teraz. On zawsze taki był” — mówi Joe McNamara do swojego męża, dr. Neala McNamary (Dave Annable), w zwiastunie 3. sezonu. W nowych odcinkach dojdzie do zderzenia tajnych siatek operacyjnych, zagranicznych agentów oraz osobistych zdrad. Pod kierownictwem Kaitlyn (Nicole Kidman) oraz Westfielda (Michael Kelly) Joe stawia czoła przeciwnikom działającym w cieniu. W rezultacie musi zmierzyć się z konfliktem, który rozprzestrzenił się już na każdy aspekt jej życia.
O czym opowiada Lioness?
Taylor Sheridan stworzył ten szpiegowski serial konwencji thrillera na potrzeby platformy Paramount Plus. Zadebiutował on 23 lipca 2023 roku. 2. sezon miał premierę 27 października 2024 roku. W sierpniu 2025 roku serial został przedłużony na 3. sezon. To thriller szpiegowski opowiadający o liderce zespołu CIA, która rekrutuje agentki — znane jako „Lioness” — do działań pod przykrywką w ramach wojny z terroryzmem.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Zoe Saldana, Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, Hannah Love Lanier, LaMonica Garrett oraz Morgan Freeman. Co ciekawe, gościnny występ w 2. sezonie zaliczył sam Taylor Sheridan. Każdy z sezonów liczy sobie 8. odcinków i podobnie ma być w nadchodzącym, 3. sezonie.