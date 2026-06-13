Ród Guinnessów z 2. sezonem. Netflix daje zielone światło na kontynuację

Serial Stevena Knighta, Ród Guinnessów, został oficjalnie przedłużony na 2. sezon przez platformę streamingową Netflix.

Steven Knight to twórca przebojowego serialu Peaky Blinders. Ma jednak na swoim koncie także inne perełki. Wśród nich znajdziemy zeszłoroczną nowość, Ród Guinnessów, kolejny historyczny dramat, przenoszący nas tym razem do Irlandii. Dla jego fanów mamy teraz świetne informacje, dotyczące jego przyszłości.

Serial przedłużony na 2. sezon

Netflix oficjalnie zamówił kolejny sezon serialu Stevena Knighta. Co więcej, jeśli twórca serii będzie miał taką możliwość, projekt może doczekać się znacznie większej liczby odsłon. Według serwisu Variety, zdjęcia do nowej serii mają rozpocząć się na początku 2027 roku. Platforma odmówiła jednak dodatkowych komentarzy na ten temat.

Kostiumowy dramat zadebiutował na Netflix we wrześniu 2025 roku, przenosząc widzów w sam środek rodzinnych konfliktów i dramatów rozgrywających się po śmierci sir Benjamina Guinnessa, 1. baroneta, człowieka, który uczynił markę Guinness potęgą w okresie jej największej świetności. Krytycy bardzo ciepło przyjęli premierę serialu. Reakcje widzów były jednak bardziej podzielone.

‘HOUSE OF GUINNESS’ has been renewed for a second season at Netflix. pic.twitter.com/K7e7CLSxlX — Film Updates (@FilmUpdates) June 12, 2026

Już w 2025 roku Steven Knight zdradził swoje ambitne plany dotyczące przyszłości serialu, sugerując, że produkcja mogłaby przedstawić niemal sto lat historii rodziny Guinnessów.

Zrobimy 2., 3. i 4. sezon… Zamierzamy doprowadzić tę historię aż do lat sześćdziesiątych XX wieku.

O czym opowiada Ród Guinnessów?

W serialu występują Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn i Fionn O’Shea, wcielający się w czworo dorosłych dzieci Benjamina — Arthura, Edwarda, Anne oraz Benjamina Lee Guinnessa II. Każde z nich ma własną wizję przyszłości rodzinnego przedsiębiorstwa i własne ambicje związane z jego dalszym rozwojem.

Serial opowiada „epicką historię inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej trwałych dynastii w Europie — rodziną Guinnessów”. 1 sezon sezon uzyskał 68% pozytywnych ocen widzów w serwisie Rotten Tomatoes (wskaźnik Popcornmeter), a jednocześnie imponujące 90% pozytywnych recenzji krytyków, co zapewniło mu oznaczenie „Certified Fresh”.

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Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe