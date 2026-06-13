Przerwa w zdjęciach do The Last of Us. Do obsady dołącza Peter Sarsgaard

Na planie 3. sezonu The Last of Us doszło właśnie do planowanej przerwy. W międzyczasie, do projektu zaangażowano Petera Sarsgaarda.

HBO przez lata wyprodukowało wiele przebojów, by wspomnieć chociażby Grę o tron. Żaden serial nie wzbudzał jednak tylu emocji, co adaptacja gry wideo The Last of Us. Skrajne opinie części fanów nie umniejszyły jednak popularności produkcji, której 3. sezon jest w trakcie realizacji. Właśnie poznaliśmy nowe informacje na jego temat.

Kolejne nazwisko w obsadzie 3. sezonu

Serwis Deadline poinformował, że Peter Sarsgaard, dołączył do obsady serialu HBO w powracającej roli. Aktor wcieli się w zupełnie nową postać, która nie pojawiła się w grze. Będzie nią Amon, jeden z przywódców Serafitów. Sugeruje to, że nowy sezon poświęci więcej czasu grupie znanej również jako Blizny (Scars), podczas gdy ich wojna z Frontem Wyzwolenia Waszyngtonu (Washington Liberation Front) o kontrolę nad Seattle będzie nadal trwała.

Dowiedzieliśmy się także, że produkcja 3. sezonu weszła w okres tymczasowej przerwy. Wiąże się to z faktem, że w Vancouver, gdzie realizowane są zdjęcia, odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Deadline przekazał, że po zakończeniu przerwy ekipa powróci na plan, a zdjęcia będą kontynuowane przez pozostałą część 2026 roku.

Peter Sarsgaard has been cast in ‘THE LAST OF US’ Season 3.



He is set to play a new character, Amon, one of the leaders of The Seraphites.



(Source: https://t.co/DS8mkjItLl) pic.twitter.com/YxIeFosXIp — Film Updates (@FilmUpdates) June 12, 2026

O czym opowiada The Last of Us?

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone przez globalną epidemię. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.

W obsadzie serialu znaleźli się Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Isabela Merced, Kaitlyn Dever, czy Young Mazino. Wśród gościnnych gwiazd w serialu znalazła się Rutina Wesley jako Maria, żona Tommy’ego. W pierwszym sezonie wystąpili również Nico Parker jako Sarah, córka Joela, Merle Dandridge jako Marlene, przywódczyni ruchu oporu, Anna Torv jako Tess, partnerka Joela, Lamar Johnson i Keivonn Montreal Woodard jako bracia Henry i Sam, a także Melanie Lynskey i Jeffrey Pierce jako Kathleen, przywódczyni ruchu oporu, oraz Perry, jej zastępca.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe