Serialowy Soldier Boy nie jest zadowolony z zakończenia The Boys. Chce kontynuacji

Jensen Ackles skomentował zakończenie The Boys i przyznał, że nie jest zadowolony z finału serialu. Aktor wcielający się w Soldier Boya podkreślił jednak, że problemem nie jest sama historia, lecz fakt, że produkcja kończy się już po pięciu sezonach.

The Boys oficjalnie dobiegło końca wraz z finałowym, piątym sezonem, ale nie wszyscy są gotowi pożegnać się z brutalnym światem superbohaterów od Amazona. Jensen Ackles, który od kilku lat gra Soldier Boya, otwarcie przyznał, że chciałby zobaczyć znacznie więcej odsłon serialu. Aktor porównał nawet długość The Boys do swojego wieloletniego doświadczenia z Supernatural.

Jensen Ackles chciał kolejnych sezonów The Boys

Podczas jednego z wywiadów Ackles zdradził, że jego największym problemem z finałem jest po prostu to, że serial się kończy.

Nie jestem zadowolony z serialu, bo się kończy. Chcę więcej. Chcę sezonów 6, 7 i 8.

Aktor wyjaśnił, że po piętnastu sezonach Supernatural pięć sezonów The Boys wydaje mu się wyjątkowo krótkim okresem.

Rozmawiasz z facetem, który wystąpił w 15 sezonach Supernatural, więc myślę sobie: Naprawdę, 5 sezonów, to wszystko, co dostaliśmy?

Widać więc, że dla Acklesa projekt wciąż miał ogromny potencjał do dalszego rozwijania historii i bohaterów.

Soldier Boy z niejasnym zakończeniem

Dużo emocji wzbudził również los samego Soldier Boya. Postać nie pojawia się bezpośrednio w finałowym odcinku sezonu, a serial pozostawia jej przyszłość otwartą. W przedostatnim epizodzie dochodzi do napiętej konfrontacji pomiędzy Soldier Boyem a Homelanderem. Ostatecznie Homelander obezwładnia go i ponownie umieszcza w stanie zamrożenia. Po tym wydarzeniu serial nie wraca już do bohatera, co sprawiło, że wielu fanów zaczęło zastanawiać się, co tak naprawdę stało się z Soldier Boyem.

Fani podzieleni po finale

Otwarte zakończenie postaci wywołało sporo dyskusji w Internecie. Część widzów uważa, że taki finał dobrze pasuje do świata The Boys, ponieważ pozostawia miejsce na interpretacje i potencjalny powrót bohatera w przyszłości. Inni są jednak rozczarowani, twierdząc, że jedna z najważniejszych postaci ostatnich sezonów zasługiwała na bardziej konkretne zamknięcie swojej historii.

Co jeszcze wiemy o 5. sezonie The Boys?

Produkcja 5. sezonu rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Na ekran powróci wiele znanych twarzy, w tym Jack Quaid (Hughie Campbell), Erin Moriarty (Annie January), Jensen Ackles (Soldier Boy), Laz Alonso (Marvin „Mother’s” Milk), Aya Cash (Stormfront) i Jeffrey Dean Morgan (Joe Kessler). Mitchell, który wcielał się w Black Noira przez trzy pierwsze sezony, wystąpi w 5. sezonie jako Black Noir II, zastępujący oryginalną wersję tej postaci po tym, jak Homelander zabił go w 3. sezonie.

Nowe gwiazdy, które pojawią się w piątym sezonie, to Jared Padalecki i Misha Collins, którzy dołączą do swoich byłych współpracowników z Supernatural, Morgana i Acklesa. The Boys to nagradzana i uwielbiana przez fanów adaptacja komiksu autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, która zdobyła uznanie krytyków za wcześniejsze cztery sezony. Oprócz ostatniego sezonu, serial ma rozszerzyć swoje uniwersum o kolejne spin-offy, w tym Mexico i Vought International.

Źródło: comicbasics.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe