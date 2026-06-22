Ranczo otrzyma nowe twarze! Reżyser ujawnił dziewięć nowych „wiedźm” w obsadzie
Mikołaj Lipkowski,
23 czerwca 2026
Twórcy nowego sezonu serialu Ranczo odkrywają kolejne karty. Wojciech Adamczyk oficjalnie potwierdził nazwiska dziewięciu aktorek, które dołączą do serialu jako wiedźmy. Wśród nowych twarzy znalazły się zarówno znane gwiazdy, jak i aktorki dobrze kojarzone przez widzów telewizji i teatru.
Ranczowraca po latach przerwy i budzi ogromne emocje wśród fanów kultowej produkcji. Nowe odcinki mają nie tylko przywrócić do Wilkowyj dobrze znanych bohaterów, ale również wprowadzić zupełnie nowe postacie. Teraz wiadomo już, kto wcieli się w tajemnicze wiedźmy, które odegrają ważną rolę w nadchodzącej historii. Informacje potwierdził reżyser serialu Wojciech Adamczyk.
Ranczo zbiera nowe wiedźmy
Wojciech Adamczyk opublikował zdjęcie z planu i ujawnił nazwiska aktorek, które zagrają tytułowe wiedźmy. Do obsady dołączyły:
Monika Pawlicka
Magdalena Wróbel
Katarzyna Maciąg
Paulina Chapko
Karolina Chapko
Kalina Poks
Anna Sroka-Hryń
Joanna Stanecka
Dorota Stalińska
To właśnie one mają stworzyć grupę bohaterek, wokół których będzie koncentrować się jeden z głównych wątków nowej odsłony serialu.
Serial komediowo-obyczajowy Ranczo przedstawiał historię młodej Amerykanki, która osiedla się w małej podlaskiej wsi i musi mierzyć się z intrygami lokalnego wójta. Perypetie mieszkańców Wilkowyj okazały się wielkim hitem telewizyjnym, który gromadził przed telewizorami wielomilionową publiczność. Łącznie powstało dziesięć sezonów oraz film pełnometrażowy Ranczo Wilkowyje. W obsadzie znajdowali się Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Paweł Królikowski, Artur Barciś czy Franciszek Pieczka.
Produkcja trzykrotnie zdobywała Telekamerę „TeleTygodnia” w kategoriach: serial i serial komediowy, co zaowocowało przyznaniem w 2017 roku Złotej Telekamery. Dwukrotnie było też nominowane do Orła – Polskiej Nagrody Filmowej.