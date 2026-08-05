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QUIZ: Rozpoznaj produkcje z Sadie Sink

Agnieszka Ziobrowska, 5 sierpnia 2026

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Sadie Sink w ciągu zaledwie kilku lat stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia. Choć wielu widzów kojarzy ją przede wszystkim z Stranger Things, jej filmografia kryje znacznie więcej ciekawych tytułów.

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Liga Znawców Kina to wyjątkowa rywalizacja dla miłośników filmów i seriali. Każdy rozwiązany quiz, poprawna odpowiedź i zdobyty punkt przybliżają Cię do kolejnych poziomów, atrakcyjnych nagród gwarantowanych oraz miejsca w gronie najlepszych kinomanów.

W tym miesiącu stawka jest naprawdę wyjątkowa – do wygrania jest maska Spider-Mana. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w rankingu i udowodnij, że zasługujesz na tytuł prawdziwego Znawcy Kina!

Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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