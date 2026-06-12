Harvey Dent pojawi się w Batman 2, ale nie zagra go Sebastian Stan! Aktor ma wcielić się superzłoczyńcę

Nowa pogłoska wywraca do góry nogami dotychczasową wiedzę o filmie Batman 2. Pojawiły się nowe informacje o rolach, w które mają wcielić się Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Charles Dance i Brian Tyree Henry.

Do tej pory wydawało się, że Sebastian Stan, Scarlett Johansson oraz Charles Dance w kontynuacji Batmana wcielą się w członków rodziny Dentów. Tak sugerowały dotychczasowe spekulacje oraz nieoficjalne doniesienia. Jednakże, reżyser Matt Reeves potwierdzając niedawno udział tych aktorów w filmie nie zdecydował się ujawnić ich ról i dalej utrzymywał je w tajemnicy. Wygląda jednak na to, że sekret w końcu wyszedł na jaw.

Nowe informacje o Batman 2? Kogo zagra Sebastian Stan? Kto jako Dent?

Według najnowszego raportu Jeffa Sneidera, Sebastian Stan nie wcieli się w prokuratora Harveya Denta w Batman 2, gdyż otrzymał rolę Victora Zsasza, czyli sadystycznego i psychopatycznego seryjnego mordercy z komiksów DC Comics. Nie będzie to ekranowy debiut tego superzłoczyńcy. Postać pojawiała się już w Batman: Początek (Tim Booth), Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) (Chris Messina) czy serialu Batwoman (Alex Morf). Wybór tego złoczyńcy pasuje również do opisu sequela przez reżysera, czyli „śledztwa w sprawie seryjnego mordercy” oraz spekulacji, że w filmie pojawi się słynny komiksowy Trybunał Sów, tajna organizacja zrzeszająca najbogatsze rody Gotham City.

Sneider ujawnił również, że postać Harveya Denta, znanego również jako Dwie Twarze, miała trafić w ręce Briana Tyree Henry’ego. Nie byłby to pierwszy raz, gdy czarnoskóry aktor wciela się w tego komiksowego bohatera. W Batmanie Tima Burtona w prokuratora Gotham City wcielał się Billy Dee Williams.

Branżowy informator zasugerował również, że Scarlett Johansson oraz Charles Dance nie wcielą się w Gildę i Christophera Dentów. Jego źródła donoszą, że nie grają oni konkretnych bohaterów z komiksów, a ich role mają być czymś w rodzaju reinterpretacji lub połączenia różnych postaci.

EXCLUSIVE: Sebastian Stan is playing serial killer VICTOR ZSASZ in THE BATMAN PART II. Brian Tyree Henry will play Harvey Dent, according to my sources.https://t.co/P1RJcylIN0 pic.twitter.com/cIkwGPzcWp — Jeff Sneider (@TheInSneider) June 12, 2026

Co wiadomo o sequelu Batmana Matta Reevesa?

Batman 2 to zapowiedziany na 1 października 2027 roku amerykański film superbohaterski w reżyserii Matta Reevesa, który współtworzył scenariusz wraz z Mattsonem Tomlinem. W obsadzie superprodukcji znajdują się Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Colin Farrell, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Jayme Lawson, Barry Keoghan, Sebastian Stan, Charles Dance, Scarlett Johansson oraz Brian Tyree Henry.

źródło: world of reel / ilustracja: materiały prasowe