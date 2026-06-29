Ujawniono przyczynę śmierci 35 letniej gwiazdy Lilo i Stitch. Była to poważna choroba

Poznaliśmy oficjalną przyczynę śmierci Daveigh Chase, aktorki znanej z użyczenia głosu Lilo w animacji Lilo i Stitch oraz roli Samary Morgan w The Ring. Biuro koronera w Los Angeles poinformowało, że 35-letnia gwiazda zmarła z powodu AIDS, a jako czynnik współistniejący wskazano przewlekłe uzależnienie od wielu substancji.

Śmierć Daveigh Chase poruszyła fanów Disneya i kina grozy. Początkowo pojawiały się sprzeczne informacje dotyczące okoliczności jej odejścia. Teraz biuro koronera w Los Angeles opublikowało oficjalne wyniki sekcji zwłok, ujawniając przyczynę śmierci aktorki, która w dzieciństwie zdobyła międzynarodową rozpoznawalność dzięki roli tytułowej Lilo w animacji Lilo i Stitch.

Koroner ujawnił przyczynę śmierci gwiazdy Lilo i Stitch

Zgodnie z oficjalnym raportem, Daveigh Chase zmarła z powodu zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS). Dokument wskazuje również na przewlekłe używanie wielu substancji psychoaktywnych jako dodatkowy czynnik wpływający na jej stan zdrowia. Wcześniej partner aktorki przekazywał mediom, że Chase zmagała się z zapaleniem opon mózgowych oraz sepsą. Ostateczne ustalenia koronera przedstawiają jednak pełniejszy obraz okoliczności jej śmierci.

W rozmowie z The New York Times ojciec aktorki przyznał, że jego córka od wielu lat zmagała się z uzależnieniem, które – jak twierdzi – rozpoczęło się już w wieku 13 lat. Dodał również, że Daveigh przez pewien czas pozostawała w kryzysie bezdomności i od lat nie utrzymywała kontaktu z rodziną. Jej partner wcześniej opisywał, że po trudnym dzieciństwie i konflikcie z bliskimi próbowała odnaleźć stabilizację oraz poczucie bezpieczeństwa, jednak przez lata mierzyła się z wieloma osobistymi problemami.

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Od Lilo po Samarę – kariera, którą pamięta całe pokolenie

Przełom w karierze Daveigh Chase nastąpił w 2002 roku. To właśnie wtedy użyczyła głosu Lilo w animacji Lilo & Stitch, stając się częścią jednej z najbardziej uwielbianych produkcji Disneya.

W tym samym roku wcieliła się również w Samarę Morgan w horrorze The Ring. Jej kreacja przyniosła jej nagrodę MTV Movie Award dla najlepszego ekranowego złoczyńcy i do dziś uchodzi za jedną z najbardziej ikonicznych postaci współczesnego kina grozy.

Aktorka użyczyła także głosu Chihiro w anglojęzycznej wersji Spirited Away oraz wystąpiła w takich produkcjach jak Donnie Darko, Sabrina, nastoletnia czarownica czy serialu HBO Big Love.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe