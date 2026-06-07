Fantasy & Magic Con zamyka gamingowy line-up gwiazdami Resident Evil

Carlos Oliveira i Claire Redfield przyjadą do Warszawy. Fantasy & Magic Con domyka gamingowy line-up gwiazdami Resident Evil

Są takie nazwiska, które fani gier kojarzą niekoniecznie z twarzy z czerwonego dywanu, ale z emocji zapisanych w pikselach. Z głosu, gestu, spojrzenia uchwyconego przez motion capture i scen, które zostają w pamięci długo po odłożeniu kontrolera. Do tej właśnie grupy należą Jeff Schine i Stephanie Panisello, czyli najnowsi goście Fantasy & Magic Con w Warszawie.

Jeff Schine – od Carlosa Oliveiry do Kapitana Ameryki

Jeff Schine jest jednym z tych aktorów, których portfolio dobrze pokazuje, jak zmieniło się aktorstwo w grach. Największą rozpoznawalność wśród fanów horroru przyniosła mu rola Carlosa Oliveiry w remake’u Resident Evil 3 z 2020 roku. Jego interpretacja postaci została dobrze przyjęta przez graczy, bo Carlos w tej wersji nie był tylko żołnierzem wrzuconym w środek epidemii w Raccoon City. Schine dodał mu luzu, pewności siebie i filmowej energii, dzięki której bohater stał się jednym z najjaśniejszych punktów produkcji. Aktor pozostał blisko uniwersum Resident Evil także przy okazji Resident Evil Village, gdzie wcielił się w Chrisa Redfielda. To postać, której fanom serii nie trzeba przedstawiać. Przejęcie tak rozpoznawalnego bohatera wymaga nie tylko dobrego głosu, ale też wyczucia ciężaru całej marki.

Schine ma jednak na koncie znacznie więcej niż spotkania z zombie i bioterrorystycznymi eksperymentami. W Marvel’s Avengers od Crystal Dynamics wcielił się w Kapitana Amerykę, odpowiadając nie tylko za głos, ale również za performance capture. Występował też w takich grach jak The Walking Dead: A New Frontier, Mafia III, Starfield czy Call of Duty: Modern Warfare. To sprawia, że jego przyjazd do Warszawy może zainteresować nie tylko fanów Resident Evil. To również okazja, by spotkać aktora, który od lat funkcjonuje na styku kina, gier i technologii przechwytywania ruchu.

Stephanie Panisello – głos Claire Redfield i Xianyun z Genshin Impact

Drugą bohaterką najnowszego ogłoszenia jest Stephanie Panisello. Fani Resident Evil znają ją przede wszystkim jako Claire Redfield, w którą wciela się od remake’u Resident Evil 2. Aktorka powróciła do tej roli również w serialu animowanym Resident Evil: Infinite Darkness oraz filmie Resident Evil: Death Island. Claire Redfield to jedna z najważniejszych bohaterek całej serii. Nie jest wyłącznie ikoną survival horroru, ale też postacią, która od lat łączy akcję z bardziej ludzkim, emocjonalnym wymiarem opowieści. Panisello w swojej interpretacji zachowała tę rozpoznawalną siłę Claire, jednocześnie nadając jej współczesną naturalność.

Jej głos mogą kojarzyć także gracze Genshin Impact. Panisello wciela się tam w Cloud Retainer, znaną również jako Xianyun. To zupełnie inny świat niż Resident Evil: bardziej baśniowy, kolorowy i zanurzony w stylistyce anime. Dzięki temu jej obecność na Fantasy & Magic Con może przyciągnąć nie tylko fanów horroru, ale również społeczność skupioną wokół jednej z najpopularniejszych gier action RPG ostatnich lat. Aktorka ma na koncie także występy w innych projektach popkulturowych, w tym What If…? od Marvela, gdzie użyczyła głosu Betty Ross.

Głos to dopiero początek. Dlaczego aktorzy z gier są dziś tak ważni?

Ogłoszenie Jeffa Schine’a i Stephanie Panisello dobrze wpisuje się w szerszą zmianę, która od lat zachodzi w branży gier. Kiedyś nazwiska aktorów głosowych często pozostawały w cieniu. Dziś coraz częściej stają się jednym z powodów, dla których gracze czekają na dany tytuł, oglądają panele, śledzą wywiady i chcą poznać kulisy produkcji. W nowoczesnych grach aktor nie tylko czyta kwestie. Jego praca obejmuje głos, mimikę, ruch, tempo oddechu, sposób chodzenia czy reagowania na innych bohaterów. Szczególnie w produkcjach takich jak Resident Evil różnica jest ogromna, bo napięcie nie wynika wyłącznie z potworów i jumpscare’ów. Często buduje je właśnie aktorski detal: zawahanie w głosie, zmęczenie postaci, spojrzenie albo krótka pauza przed decyzją. Schine i Panisello są przedstawicielami generacji, która sprawiła, że postacie z gier stały się bliższe bohaterom filmów i seriali, ale bez utraty tego, co w grach najważniejsze — interakcji z graczem.

Resident Evil, 30-lecie serii i mocna reprezentacja w Warszawie

Obecność Schine’a i Panisello na Fantasy & Magic Con jest też częścią większego święta fanów Resident Evil. Marka obchodzi 30-lecie, a warszawski konwent zgromadzi imponującą reprezentację aktorów związanych z serią Capcomu. Na wydarzeniu pojawią się również Nick Apostolides, czyli Leon S. Kennedy, Nicole Tompkins, czyli Jill Valentine, Lily Gao, znana jako Ada Wong, Eden Riegel jako Sherry Birkin, Angela Sant’Albano jako Grace Ashcroft oraz Emma Rose Creaner jako Emily. W sobotę zaplanowano panel grupowy poświęcony Resident Evil. W niedzielę Jeff Schine i Stephanie Panisello pojawią się natomiast na panelu razem z Nicole Tompkins. Dla fanów serii będzie to jedna z najlepszych okazji, by usłyszeć o pracy nad postaciami bezpośrednio od osób, które je współtworzyły.

Zdjęcia, autografy i spotkania z fanami

Jeff Schine i Stephanie Panisello będą obecni na Fantasy & Magic Con przez oba dni wydarzenia. Fani będą mogli zdobyć autografy oraz wziąć udział w sesjach zdjęciowych. Organizatorzy przewidzieli zdjęcia solowe z obojgiem aktorów, a także kilka duetów: Jeff Schine ze Stephanie Panisello, Jeff Schine z Nicole Tompkins oraz Stephanie Panisello z Nickiem Apostolidesem. W sobotę dostępna będzie również sesja grupowa z udziałem Jeffa Schine’a, Stephanie Panisello, Nicka Apostolidesa, Nicole Tompkins i Lily Gao. Dla kolekcjonerów pamiątek z konwentów i fanów Resident Evil może to być jeden z najmocniejszych punktów całego programu.

Fantasy & Magic Con odbędzie się 11–12 lipca na Torze Służewiec w Warszawie. Bilety i szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie fantasymagiccon.pl.

Ilustracja wprowadzenia: kadr z gry Resident Evil Survival Unit