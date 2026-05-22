Lanterns otrzyma 2. sezon? Do projektu ma dołączyć Christopher CantwellPierwsze zdjęcia z planu The Batman Part II. Prace nad filmem trwają w AngliiGraliśmy w LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza! Zobacz gameplay najlepszej gry o Batmanie!Batgirl zadebiutuje w DCU? Znalazł się chętny na wyreżyserowanie filmuLatarnie otrzymały oficjalny zwiastun! Hal Jordan w kostiumie i pierwsze starcie z Johnem StewartemLars Eidinger o Man of Tomorrow. Jaki będzie jego Brainiac?

Klimatyczne plakaty i nowa zapowiedź Resident Evil. Zach Cregger opowiada o filmie

Marek Wasiński, 22 maja 2026

Właśnie udostępniono nowe plakaty rebootu Resident Evil Zacha Creggera oraz materiał wideo, w którym reżyser opowiada o filmie.

Po świetnie przyjętych produkcjach, takich jak Zniknięcia i Barbarian, Zach Cregger powraca z kolejnym filmem. Ekscytacja projektem jest tym większa, że stanowi on reboot znanej i popularnej marki, Resident Evil. Do premiery zostały jeszcze ponad 3 miesiące, ale już teraz, opublikowano nowe plakaty filmy i wypowiedź reżysera.

Co przedstawiają nowe materiały?

Nowe plakaty zostały opublikowane za pośrednictwem FearHQ.com. Doskonale wpisują się w mroczny klimat filmu, który mieliśmy okazję zobaczyć na pierwszym zwiastunie. Poza tym, materiały promocyjne sugerują historię wierną korzeniom serii. Pojawił się także nowy materiał zza kulis rebootu, pokazujący, w jaki sposób film przenosi na ekran elementy survival horroru.

Zach Cregger wcześniej wyjaśniał, że nie próbuje bezpośrednio adaptować żadnej konkretnej gry z serii Resident Evil. Reżyser uważa, że akcja jego filmu mogłaby rozgrywać się równolegle do wydarzeń z drugiej części gry, wydanej w 1998 roku i odświeżonej remakiem w 2019 roku.

Moja zasada przy tym filmie była taka, by stworzyć produkcję przypominającą moje własne doświadczenia z grania w te gry i taką, która mogłaby istnieć w świecie Resident Evil. Lubię myśleć, że ten film dzieje się równolegle do wydarzeń z Resident Evil 2. Wszystko, co dzieje się na komisariacie policji, mogłoby jednocześnie dziać się w tym świecie. To po prostu inny facet wykonujący inną misję po drugiej stronie miasta.

Co jeszcze wiemy o Resident Evil?

Choć film przedstawia zupełnie nowego bohatera, Creggerowi udało się odtworzyć klimat gry — pełną napięcia podróż przez coś, co można opisać jako piekło na ziemi. Oprócz Abramsa w filmie występują Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis oraz Johnno Wilson. Reżyserem jest Zach Cregger, który napisał scenariusz wspólnie z Shay Hatten.

Wcześniej, twórca filmu otwarcie mówił o swojej miłości do gier z serii, szczególnie do pierwszych czterech części. Przyznał, że grał w czwartą odsłonę niezliczoną ilość razy. Jednocześnie podkreślił, że jego film nie będzie wierną adaptacją — zamiast tego skupił się na stworzeniu „naprawdę dobrego filmu”, który „oddaje autentyczne wrażenia towarzyszące graniu w te gry”.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement