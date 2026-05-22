Klimatyczne plakaty i nowa zapowiedź Resident Evil. Zach Cregger opowiada o filmie
Marek Wasiński,
22 maja 2026
Właśnie udostępniono nowe plakaty rebootu Resident Evil Zacha Creggera oraz materiał wideo, w którym reżyser opowiada o filmie.
Po świetnie przyjętych produkcjach, takich jak Zniknięcia i Barbarian, Zach Cregger powraca z kolejnym filmem. Ekscytacja projektem jest tym większa, że stanowi on reboot znanej i popularnej marki, Resident Evil. Do premiery zostały jeszcze ponad 3 miesiące, ale już teraz, opublikowano nowe plakaty filmy i wypowiedź reżysera.
Co przedstawiają nowe materiały?
Nowe plakaty zostały opublikowane za pośrednictwem FearHQ.com. Doskonale wpisują się w mroczny klimat filmu, który mieliśmy okazję zobaczyć na pierwszym zwiastunie. Poza tym, materiały promocyjne sugerują historię wierną korzeniom serii. Pojawił się także nowy materiał zza kulis rebootu, pokazujący, w jaki sposób film przenosi na ekran elementy survival horroru.
Zach Cregger wcześniej wyjaśniał, że nie próbuje bezpośrednio adaptować żadnej konkretnej gry z serii Resident Evil. Reżyser uważa, że akcja jego filmu mogłaby rozgrywać się równolegle do wydarzeń z drugiej części gry, wydanej w 1998 roku i odświeżonej remakiem w 2019 roku.
Moja zasada przy tym filmie była taka, by stworzyć produkcję przypominającą moje własne doświadczenia z grania w te gry i taką, która mogłaby istnieć w świecie Resident Evil. Lubię myśleć, że ten film dzieje się równolegle do wydarzeń z Resident Evil 2. Wszystko, co dzieje się na komisariacie policji, mogłoby jednocześnie dziać się w tym świecie. To po prostu inny facet wykonujący inną misję po drugiej stronie miasta.
Co jeszcze wiemy o Resident Evil?
Choć film przedstawia zupełnie nowego bohatera, Creggerowi udało się odtworzyć klimat gry — pełną napięcia podróż przez coś, co można opisać jako piekło na ziemi. Oprócz Abramsa w filmie występują Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis oraz Johnno Wilson. Reżyserem jest Zach Cregger, który napisał scenariusz wspólnie z Shay Hatten.
Wcześniej, twórca filmu otwarcie mówił o swojej miłości do gier z serii, szczególnie do pierwszych czterech części. Przyznał, że grał w czwartą odsłonę niezliczoną ilość razy. Jednocześnie podkreślił, że jego film nie będzie wierną adaptacją — zamiast tego skupił się na stworzeniu „naprawdę dobrego filmu”, który „oddaje autentyczne wrażenia towarzyszące graniu w te gry”.
Właśnie udostępniono nowe plakaty rebootu Resident Evil Zacha Creggera oraz materiał wideo, w którym reżyser opowiada o filmie. Po świetnie przyjętych produkcjach, takich jak Zniknięcia i Barbarian, Zach Cregger powraca z kolejnym filmem.