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Gears of War: E-Day zadebiutuje 6 października z ray tracingiem oraz wsparciem techniki DLSS 4.5

Szymon Góraj, 14 lipca 2026

NVIDIA poinformowała, że gra Gears of War: E-Day od dnia premiery, zaplanowanej na 6 października, będzie wspierana przez technikę DLSS 4.5. Tytuł oferuje porywającą kampanię opowiadającą początki braterskiej więzi Marcusa Feniksa i Dominica Santiago, którzy stają w obliczu pierwszego ataku hordy Szarańczy.

Gra wykorzystuje biblioteki DirectX 12 oraz została stworzona przy użyciu silnika Unreal Engine 5, dzięki czemu oferuje niespotykaną dotąd jakość grafiki, jak zapewniają jej twórcy. Technika MegaLights umożliwia efektywne renderowanie cieni z wykorzystaniem śledzenia promieni, pochodzących z maksymalnie 100 źródeł światła. Natomiast technika Lumen umożliwia cieniowanie z uwzględnieniem okluzji otoczenia oraz na globalne oświetlenie wykorzystujące ray tracing. Inne funkcje silnika pozwalają na niszczenie obiektów w czasie rzeczywistym, szerokie wykorzystanie efektów wolumetrycznych i cząsteczkowych oraz spektakularne sceny akcji.

Dzięki partnerstwu technologicznemu firmy NVIDIA z twórcami Gears of War: E-Day, firmą The Coalition, gracze korzystający z kart GeForce RTX mogą aktywować funkcje takie jak DLSS Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex oraz Ray Tracing, aby cieszyć się z rozgrywki z wysoką liczbą wyświetlanych klatek na sekundę, najwyższą jakością obrazu i responsywnym sterowaniem.

Wczesny dostęp do otwartych testów beta rozpocznie się 6 sierpnia dla osób, które złożyły zamówienie przedpremierowe oraz subskrybentów PC Game Pass. Dokładne informacje zostaną ogłoszone już wkrótce.

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Szymon Góraj Zastępca redaktora naczelnego

Miłośnik literatury (w szczególności klasycznej i szeroko pojętej fantastyki), kina, komiksów i paru innych rzeczy. Jeżeli chodzi o filmy i seriale, nie preferuje konkretnego gatunku. Zazwyczaj ceni pozycje, które dobrze wpisują się w daną konwencję.

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