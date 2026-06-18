GeForce NOW z 7 nowymi grami w usłudze. Letnia promocja w chmurze trwa: Plan Ultimate i Performance w obniżonych cenach

W tym tygodniu cykl publikacji Czwartek z GeForce NOW (GFN Thursday) skupia się na jednej z kluczowych zalet grania w chmurze, a mianowicie możliwości przenoszenia obsługiwanych gier zakupionych w popularnych cyfrowych sklepach i platformach z grami PC, takich jak GOG, EA App, Steam i Epic Games Store, a także w usłudze subskrypcyjnej Ubisoft+, na praktycznie dowolne urządzenie.

Ulubione tytuły wraz z dotychczasowymi postępami można uruchamiać naprzemiennie na komputerach PC i Mac, smartfonach, przenośnych konsolach oraz telewizorach. Obsługa zapisów w chmurze pozwala na pełną synchronizację stanu rozgrywki, dzięki czemu można bez przeszkód zacząć grę na jednym ekranie i kontynuować ją na innym – bez instalacji i konieczności rezerwowania miejsca na dysku.

Do tego dochodzą korzyści związane z Letnią promocją GeForce NOW. Przez ograniczony czas, do 8 lipca 2026 roku, użytkownicy mogą zaoszczędzić aż 35% na rocznych planach subskrypcyjnych. Oznacza to, że cena promocyjna 12-miesięcznej subskrypcji planu Ultimate wynosi 714,35 zł, a w przypadku 12-miesięcznego planu Performance – 350,35 zł. To doskonały moment, aby sprawdzić możliwości rozgrywki w chmurze napędzanej architekturą GeForce RTX.

Przy okazji promocji, warto przypomnieć, że subskrypcja Ultimate odblokowuje moc serwerów klasy GeForce RTX 5080 w chmurze, oferując rozdzielczość do 5K, nawet 120 klatek na sekundę oraz techniki takie jak NVIDIA DLSS, ray tracing oraz NVIDIA Reflex, a wszystko to bez potrzeby kosztownych aktualizacji sprzętu.

Lista 7 nowych gier trafiających do usługi GeForce NOW:

Embers of the Uncrowned Demo (od 13 czerwca w Steam )

Pro Cycling Manager 26 (od 15 czerwca w Steam )

Aphelion (Steam)

(Steam) Citizen Sleeper (Epic Games Store, bezpłatnie od 18 do 25 czerwca)

(Epic Games Store, bezpłatnie od 18 do 25 czerwca) Megastore Simulator (Steam)

(Steam) Operator (Steam)

(Steam) Super Meat Boy 3D (Xbox, dostępna w ramach Game Pass)