Nowości NVIDIA z Unreal Fest: AI w PUBG, pakiet ACE Game Agent SDK oraz nowe wtyczki do Unreal Engine 5

Wczoraj wystartowało wydarzenie Unreal Fest, podczas którego firma NVIDIA zaprezentowała kluczowe nowości: debiut PUBG Ally w nowym trybie Ally Duo Mode w grze PUBG: Battlegrounds, pakiet deweloperski NVIDIA ACE Game Agent SDK oraz zestaw nowych wtyczek dla silnika Unreal Engine 5.

Do 30 czerwca na platformie Steam dostępne są beta-testy nowego trybu Ally Duo Mode w PUBG: Battlegrounds. Wprowadza on do rozgrywki PUBG Ally zaawansowanego, reagującego na kontekst kompana AI, który dynamicznie dostosowuje swój styl gry do poleceń użytkownika i sytuacji na polu bitwy. Postać podejmuje niezależne decyzje dotyczące zbierania przedmiotów, walki i poruszania się po mapie, działając bez potrzeby ciągłego sterowania. PUBG Ally rozumie zarówno polecenia głosowe, jak i tekstowe, od luźnych komentarzy po szczegółowe instrukcje taktyczne, a jego wiedza obejmuje terminologię specyficzną dla PUBG, slang graczy, lokalizacje na mapach oraz właściwości przedmiotów. Postać działa płynnie u boku gracza, dążąc do wspólnego zwycięstwa. PUBG Ally powstał w ramach wspólnych prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie AI prowadzonych przez KRAFTON i NVIDIA, stanowiąc nową generację postaci AI zaprojektowanych z myślą o głębszej immersji.

Techniki NVIDIA RTX są ściśle zintegrowane z Unreal Engine 5 poprzez dedykowaną gałąź silnika NVIDIA RTX Branch oraz wtyczkę DLSS, zapewniając deweloperom bezpośredni dostęp do zaawansowanego renderowania, generowania klatek oraz oświetlenia bazującego na ray tracingu

Podczas Unreal Fest NVIDIA przedstawiła szczegóły dotyczące pakietu NVIDIA ACE Game Agent SDK oraz zestawu wtyczek ACE dla Unreal Engine 5:

NVIDIA ACE Game Agent SDK to lekkie, oparte na językach C i C++ środowisko agentowe, zaprojektowane z myślą o bezproblemowej, natywnej integracji z grą. Jest to otwartoźródłowe, w pełni konfigurowalne rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem małych modeli językowych i akcelerowane sprzętowo przez karty NVIDIA RTX. Deweloperzy współpracują z SDK poprzez trzy podstawowe kategorie interfejsów API: Agent API, Chat API oraz RAG API. Narzędzia te umożliwiają postaciom NPC dynamiczne postrzeganie świata gry, rozumowanie i działanie w nim na podstawie danych wejściowych gracza w czasie rzeczywistym. Rozwiązania te zostały przetestowane w rzeczywistych grach, na przykład w eksperymentalnym doradcy AI w grze Total War: PHARAOH .

to lekkie, oparte na językach C i C++ środowisko agentowe, zaprojektowane z myślą o bezproblemowej, natywnej integracji z grą. Jest to otwartoźródłowe, w pełni konfigurowalne rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem małych modeli językowych i akcelerowane sprzętowo przez karty NVIDIA RTX. Deweloperzy współpracują z SDK poprzez trzy podstawowe kategorie interfejsów API: Agent API, Chat API oraz RAG API. Narzędzia te umożliwiają postaciom NPC dynamiczne postrzeganie świata gry, rozumowanie i działanie w nim na podstawie danych wejściowych gracza w czasie rzeczywistym. Rozwiązania te zostały przetestowane w rzeczywistych grach, na przykład w eksperymentalnym doradcy AI w grze . Nowy zestaw wtyczek NVIDIA ACE jest już dostępny dla deweloperów i artystów technicznych pracujących w Unreal Engine 5. Wtyczki umożliwiają implementację transkrypcji na żywo, dynamicznych dialogów postaci, poleceń głosowych oraz kontekstualnych reakcji na działania gracza bezpośrednio w logice gry. W odróżnieniu od usług chmurowych, które charakteryzują się wysokimi opóźnieniami i nieprzewidywalnymi kosztami operacyjnymi, wtyczki te oferują lokalne przepływy pracy zoptymalizowane pod układy RTX, uzupełnione o gotowe do użycia modele. Lokalne modele AI działające w czasie wykonywania obsługują zarówno integrację z Blueprint, jak i z C++ w sposób natywny, obejmując trzy obszary: Automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR): zawiera gotowy do użycia anglojęzyczny model językowy nemo-conformer-ctc-120m z możliwością pobrania siedmiu dodatkowych modeli językowych, przykładowy poziom oraz przykłady Blueprint do szybkiej konfiguracji. Małe modele językowe (SLM): zapewniają lokalną obsługę formatu .gguf dla generowania tekstu z niskim opóźnieniem oraz możliwości wywoływania funkcji ( function calling ), zoptymalizowane pod kątem natychmiastowego prowadzenia dialogów postaci i podejmowania decyzji, a także gotowy do użycia model Qwen 3.5 4B. Synteza mowy (TTS ): zawiera wysokiej jakości model TTS Chatterbox Turbo 350M, przykładowe głosy, przykładowy poziom oraz dedykowaną zawartość wtyczki pozwalającą natychmiast ożywić postacie.

jest już dostępny dla deweloperów i artystów technicznych pracujących w Unreal Engine 5. Wtyczki umożliwiają implementację transkrypcji na żywo, dynamicznych dialogów postaci, poleceń głosowych oraz kontekstualnych reakcji na działania gracza bezpośrednio w logice gry. W odróżnieniu od usług chmurowych, które charakteryzują się wysokimi opóźnieniami i nieprzewidywalnymi kosztami operacyjnymi, wtyczki te oferują lokalne przepływy pracy zoptymalizowane pod układy RTX, uzupełnione o gotowe do użycia modele. Lokalne modele AI działające w czasie wykonywania obsługują zarówno integrację z Blueprint, jak i z C++ w sposób natywny, obejmując trzy obszary:

Wtyczki NVIDIA ACE dla Unreal Engine 5 można pobrać tutaj.