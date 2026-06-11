Reżyser Rancza zabrał głos po burzy wokół nowego sezonu. Odpowiedział fanom bez wymieniania nazwiska Olbrychskiego

Wokół powrotu serialu Ranczo zrobiło się gorąco jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Po doniesieniach o dołączeniu nowego aktora do obsady część fanów zaczęła otwarcie protestować w mediach społecznościowych. Teraz głos w sprawie zabrał reżyser serialu, który postanowił uspokoić widzów.

Nowy sezon serialu Ranczo od miesięcy budzi ogromne emocje. Widzowie z niecierpliwością czekają na powrót mieszkańców Wilkowyj, ale jednocześnie zastanawiają się, jak twórcy poradzą sobie z nieobecnością aktorów, którzy odeszli od czasu emisji ostatnich odcinków. Dodatkowe kontrowersje wywołały informacje o nowych nazwiskach w obsadzie. W sieci szybko pojawiły się dziesiątki komentarzy, a część fanów wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec jednego z aktorskich angaży.

Reżyser odpowiada na spekulacje

Wojciech Adamczyk postanowił odnieść się do pojawiających się dyskusji i opublikował krótki wpis skierowany do fanów serialu. Napisał:

Drodzy Ranczersi! Obiecałem kiedyś, że w nowym „Ranczu” nie będziemy zastępować Wspaniałych Kolegów Aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć! Z ranczerskim pozdrowieniem!

Wpis wielu widzów odczytało jako próbę uspokojenia nastrojów po ostatnich medialnych doniesieniach dotyczących obsady.

Fani nie kryją emocji. Ranczo najlepiej bez Olbrychskiego

Pod postami dotyczącymi nowych aktorów pojawiło się wiele mocnych komentarzy. Sporo z nich dotyczyło Daniela Olbrychskiego, a dokładniej jego angażu w serial. Wielu widzom się to nie spodobało. Pod postem mogliśmy przeczytać wiele nieprzychylnych wypowiedzi względem aktora, który swego czasu wywołał niemałe kontrowersje:

Wszyscy tylko nie antypolski Olbrychski. Co nie zmienia faktu że nikt nie chce obecności Olbrychskiego, więc może warto uszanować głos widzów? Nie chcemy Olbrychskiego w ogóle! Tylko nie Olbrychski

Choć nie brakuje głosów krytycznych, część internautów zwraca uwagę, że twórcy serialu nie ujawnili jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących nowych bohaterów i ich roli w historii.

Najważniejszym elementem wypowiedzi reżysera jest deklaracja, że nowi aktorzy nie mają przejmować ról po zmarłych gwiazdach serialu. To kwestia szczególnie ważna dla fanów, którzy od początku podkreślali, że bohaterowie stworzeni przez nieżyjących już aktorów są nierozerwalnie związani z ich ekranowymi odtwórcami.

Więcej informacji na Movies Room:

Ranczo – polski hit telewizyjny XXI wieku

Serial komediowo-obyczajowy Ranczo przedstawiał historię młodej Amerykanki, która osiedla się w małej podlaskiej wsi i musi mierzyć się z intrygami lokalnego wójta. Perypetie mieszkańców Wilkowyj okazały się wielkim hitem telewizyjnym, który gromadził przed telewizorami wielomilionową publiczność. Łącznie powstało dziesięć sezonów oraz film pełnometrażowy Ranczo Wilkowyje. W obsadzie znajdowali się Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Paweł Królikowski, Artur Barciś czy Franciszek Pieczka.

Produkcja trzykrotnie zdobywała Telekamerę „TeleTygodnia” w kategoriach: serial i serial komediowy, co zaowocowało przyznaniem w 2017 roku Złotej Telekamery. Dwukrotnie było też nominowane do Orła – Polskiej Nagrody Filmowej.

Ranczo oglądać obecnie można w serwisie VOD Telewizji Polskiej .

Źródło: facebook.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe (TVP)