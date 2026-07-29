QUIZ: Jak dobrze znasz Jedenastkę ze Stranger Things?

Jedenastka to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek współczesnych seriali. Jej niezwykłe moce, trudna przeszłość i niezapomniane chwile sprawiły, że na stałe zapisała się w pamięci fanów Stranger Things.
W tym quizie sprawdzisz, jak dobrze znasz historię Jedenastki. Czekają na Ciebie pytania dotyczące jej przeszłości, przyjaciół, zdolności oraz najważniejszych wydarzeń z kolejnych sezonów serialu. Czy uda Ci się zdobyć komplet punktów i udowodnić, że jesteś prawdziwym ekspertem od Stranger Things? Przekonaj się. Powodzenia!
Liga Znawców Kina to specjalna rywalizacja dla fanów filmów i seriali, w której każdy quiz przybliża Cię do kolejnych poziomów, nagród i miejsca w rankingu najlepszych kinomanów.
W lipcu stawka jest wyjątkowo atrakcyjna – na najlepszego uczestnika czeka hełm Iron Mana od Hasbro. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w klasyfikacji i udowodnij, że zasługujesz na miano prawdziwego Znawcy Kina!
Mikołaj Lipkowski
Redaktor prowadzący dział Newsy
Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.