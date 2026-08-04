QUIZ: Rozpoznaj filmy i seriale ze Spider-Manem! Wygraj maskę bohatera!

Gotowy na quiz? Zaloguj się, aby zapisać swój wynik, zdobywać punkty i walczyć o nagrody w Lidze Znawców Kina lub rozpocznij quiz by sprawdzić swoją wiedzę o kinie. Zaloguj się lub Rozpocznij

Rozwiązując ten quiz sprawdzisz swoją wiedzę o ekranowych przygodach Spider-Mana – od kinowych hitów po aktorskie seriale. Dodatkowo zdobędziesz punkty do Ligi Znawców Kina, które przybliżą Cię do czołówki rankingu. W tym miesiącu wygrać możecie replikę maski Spider-Mana od Hasbro!

Dołącz do Ligi Znawców Kina i wygraj maskę Spider-Mana

Liga Znawców Kina to wyjątkowa rywalizacja dla miłośników filmów i seriali. Każdy rozwiązany quiz, poprawna odpowiedź i zdobyty punkt przybliżają Cię do kolejnych poziomów, atrakcyjnych nagród gwarantowanych oraz miejsca w gronie najlepszych kinomanów.

W tym miesiącu stawka jest naprawdę wyjątkowa – do wygrania jest maska Spider-Mana. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w rankingu i udowodnij, że zasługujesz na tytuł prawdziwego Znawcy Kina!

Czym jest Liga Znawców Kina?

Wiesz dużo o filmach i serialach? Nasza liga pozwoli Ci się wykazać! Oceniaj filmy, rozwiązuj quizy, pnij się w tabeli i pokaż światu, że jesteś prawdziwym znawcą kina! W każdym miesiącu najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody, a każdy punkt zwiększa Twój level, co prowadzi do nagród gwarantowanych! Sprawdź się w jedynej takiej lidze na świecie!

Nagrody gwarantowane

Każda osoba, która osiągnie 10 lvl otrzymuje nagrodę od redakcji.

Co kolejne 10 leveli otrzymujecie kolejne nagrody.

Każda osoba, która osiągnie 100 lvl otrzyma PUCHAR MISTRZA LIGI ZNAWCÓW KINA

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie Ligi Znawców Kina.