QUIZ: Rozpoznaj filmy i seriale ze Spider-Manem! Wygraj maskę bohatera!

Rozwiązując ten quiz sprawdzisz swoją wiedzę o ekranowych przygodach Spider-Mana – od kinowych hitów po aktorskie seriale. Dodatkowo zdobędziesz punkty do Ligi Znawców Kina, które przybliżą Cię do czołówki rankingu. W tym miesiącu wygrać możecie replikę maski Spider-Mana od Hasbro!
Dołącz do Ligi Znawców Kina i wygraj maskę Spider-Mana
Liga Znawców Kina to wyjątkowa rywalizacja dla miłośników filmów i seriali. Każdy rozwiązany quiz, poprawna odpowiedź i zdobyty punkt przybliżają Cię do kolejnych poziomów, atrakcyjnych nagród gwarantowanych oraz miejsca w gronie najlepszych kinomanów.
W tym miesiącu stawka jest naprawdę wyjątkowa – do wygrania jest maska Spider-Mana. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w rankingu i udowodnij, że zasługujesz na tytuł prawdziwego Znawcy Kina!
Czym jest Liga Znawców Kina?
Wiesz dużo o filmach i serialach? Nasza liga pozwoli Ci się wykazać! Oceniaj filmy, rozwiązuj quizy, pnij się w tabeli i pokaż światu, że jesteś prawdziwym znawcą kina! W każdym miesiącu najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody, a każdy punkt zwiększa Twój level, co prowadzi do nagród gwarantowanych! Sprawdź się w jedynej takiej lidze na świecie!
Nagrody gwarantowane
- Każda osoba, która osiągnie 10 lvl otrzymuje nagrodę od redakcji.
- Co kolejne 10 leveli otrzymujecie kolejne nagrody.
- Każda osoba, która osiągnie 100 lvl otrzyma PUCHAR MISTRZA LIGI ZNAWCÓW KINA
Więcej informacji znajdziesz w regulaminie Ligi Znawców Kina.
Mikołaj Lipkowski
Redaktor prowadzący dział Newsy
Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.