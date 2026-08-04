Christopher Nolan uderzył w krytyków filmowych. Wytknął im najczęstszy błądSpider-Man znów podbija kina! Całkiem nowy dzień zalicza kosmiczne otwarcie i zapisuje się w historii. Co z Odyseją?Gwiazdor Odysei dołączył do obsady nowego filmu twórców Wszystko wszędzie narazTo pierwszy taki film w historii! Poznaj 5 ciekawostek o Odysei!Premier Grecji zadzwonił do Christophera Nolana. Odyseja doczekała się wyjątkowego uznaniaOdyseja wyciekła do sieci. Universal Pictures wydało oświadczenie

QUIZ: Rozpoznaj filmy i seriale ze Spider-Manem! Wygraj maskę bohatera!

Mikołaj Lipkowski, 4 sierpnia 2026

Gotowy na quiz?

Zaloguj się, aby zapisać swój wynik, zdobywać punkty i walczyć o nagrody w Lidze Znawców Kina lub rozpocznij quiz by sprawdzić swoją wiedzę o kinie.

Zaloguj się lub Rozpocznij

Rozwiązując ten quiz sprawdzisz swoją wiedzę o ekranowych przygodach Spider-Mana – od kinowych hitów po aktorskie seriale. Dodatkowo zdobędziesz punkty do Ligi Znawców Kina, które przybliżą Cię do czołówki rankingu. W tym miesiącu wygrać możecie replikę maski Spider-Mana od Hasbro!

Dołącz do Ligi Znawców Kina i wygraj maskę Spider-Mana

Liga Znawców Kina to wyjątkowa rywalizacja dla miłośników filmów i seriali. Każdy rozwiązany quiz, poprawna odpowiedź i zdobyty punkt przybliżają Cię do kolejnych poziomów, atrakcyjnych nagród gwarantowanych oraz miejsca w gronie najlepszych kinomanów.

W tym miesiącu stawka jest naprawdę wyjątkowa – do wygrania jest maska Spider-Mana. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w rankingu i udowodnij, że zasługujesz na tytuł prawdziwego Znawcy Kina!

Czym jest Liga Znawców Kina?

Wiesz dużo o filmach i serialach? Nasza liga pozwoli Ci się wykazać! Oceniaj filmy, rozwiązuj quizy, pnij się w tabeli i pokaż światu, że jesteś prawdziwym znawcą kina! W każdym miesiącu najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody, a każdy punkt zwiększa Twój level, co prowadzi do nagród gwarantowanych! Sprawdź się w jedynej takiej lidze na świecie!

Nagrody gwarantowane

  • Każda osoba, która osiągnie 10 lvl otrzymuje nagrodę od redakcji.
  • Co kolejne 10 leveli otrzymujecie kolejne nagrody.
  • Każda osoba, która osiągnie 100 lvl otrzyma PUCHAR MISTRZA LIGI ZNAWCÓW KINA

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie Ligi Znawców Kina

Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 110.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬