God of War z kolejnymi zmianami w obsadzie. Atreus i Thrud mają zostać zrecastowani

Serialowy God of War od Prime Video przechodzi przez kolejne problemy produkcyjne. Po niespodziewanej zmianie aktora wcielającego się w Kratosa twórcy mają podjąć decyzję o wymianie kolejnych członków obsady. Według najnowszych doniesień nowi aktorzy mają zastąpić odtwórców ról Atreusa i Thrud.

Adaptacja jednej z najpopularniejszych serii gier PlayStation od początku nie miała łatwej drogi. Choć projekt wzbudza ogromne zainteresowanie fanów, produkcja mierzy się z kolejnymi zmianami. Najnowsze informacje sugerują, że po recastingu Kratosa Prime Video planuje również wymianę aktorów grających Atreusa oraz Thrud.

Atreus i Thrud z nowymi aktorami w 2. sezonie God of War?

Według informacji ujawnionych przez serwis MP1st producenci rozpoczęli poszukiwania nowych wykonawców do dwóch istotnych ról. W ogłoszeniach castingowych pojawiły się opisy postaci odpowiadające wcześniejszym poszukiwaniom aktorów do ról Atreusa i Thrud. Tym razem twórcy szukają jednak starszych wykonawców – w wieku od 14 do 17 lat. Wcześniej zakładano obsadzenie aktorów mających od 9 do 12 lat. W pierwszym sezonie serialu Atreusa miał zagrać Callum Vinson, natomiast w Thrud miała wcielić się Isla Austin. Wszystko wskazuje jednak na to, że oboje zostaną zastąpieni przed realizacją kolejnych odcinków.

Fani tracą szansę na rozwój młodego Atreusa

Decyzja może rozczarować część widzów, którzy liczyli, że Callum Vinson będzie mógł rozwijać swoją wersję Atreusa na przestrzeni kolejnych sezonów. Dla wielu fanów naturalnym punktem odniesienia jest przykład Belli Ramsey, która z czasem coraz mocniej zakorzeniła się w roli Ellie w serialu The Last of Us. Na razie nie wiadomo, czy kolejne postacie również zostaną przekształcone. Serial God of War nadal nie ma oficjalnej daty premiery, a produkcja będzie musiała zostać wznowiona po znalezieniu nowego aktora wcielającego się w Kratosa.

Więcej informacji na Movies Room:

Co jeszcze wiemy o God of War?

Prime Video powierzyło funkcję głównego scenarzysty i showrunnera serialu Ronaldowi D. Moore’owi. Moore znany jest przede wszystkim z pracy przy For All Mankind serwisu Apple TV oraz serialu Outlander. Głównym reżyserem został z kolei Frederick E.O. Toye, nagrodzony Emmy za reżyserię Shōguna. Serial opowie historię ojca i syna — Kratosa i Atreusa — którzy wyruszają w podróż, by rozsypać prochy żony i matki, Faye. Podczas wspólnych przygód Kratos próbuje nauczyć syna, jak być lepszym bogiem, a Atreus stara się nauczyć ojca, jak być lepszym człowiekiem.

Źródło: polygon.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe