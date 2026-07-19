Matt Damon może wrócić jako Jason Bourne? Jest jednak jeden problem, który może zatrzymać film

Fani Jasona Bourne’a od lat czekają na powrót kultowego agenta na wielki ekran. Matt Damon przyznał, że jest otwarty na ponowne wcielenie się w tę rolę, ale pod jednym warunkiem – twórcy muszą znaleźć historię na poziomie pierwszej trylogii. Aktor uważa, że największym wyzwaniem nie jest sam powrót bohatera, lecz stworzenie opowieści, która będzie miała sens po zakończeniu poprzednich filmów.

Jason Bourne to jedna z najważniejszych postaci kina szpiegowskiego XXI wieku. Kiedy Matt Damon pojawił się w filmie Tożsamość Bourne’a w 2002 roku, nikt nie spodziewał się, że produkcja stanie się początkiem jednej z najbardziej cenionych serii akcji ostatnich dekad. Historia agenta cierpiącego na amnezję, który próbuje odkryć prawdę o swojej przeszłości, wyróżniała się na tle innych filmów szpiegowskich bardziej realistycznym podejściem, dynamiczną akcją i skupieniem na psychologii bohatera. Trylogia składająca się z Tożsamości Bourne’a, Krucjaty Bourne’a oraz Ultimatum Bourne’a do dziś uznawana jest za wzór nowoczesnego kina sensacyjnego.

Matt Damon chce wrócić, ale potrzebuje dobrej historii

Podczas wizyty w programie The Rich Eisen Show Matt Damon został zapytany o przyszłość serii. Aktor potwierdził, że prowadzone są rozmowy dotyczące kolejnego filmu, a jednym z nazwisk zaangażowanych w projekt jest reżyser Edward Berger, twórca między innymi oscarowego Na Zachodzie bez zmian.

Damon zaznaczył jednak, że nie chce wracać do roli wyłącznie dla samego powrotu. Jego zdaniem nowy film musi dorównać pierwszym częściom serii. Największym problemem jest konstrukcja samego bohatera. W przeciwieństwie do Jamesa Bonda, którego przygody mogą być opowiadane niezależnie od siebie, historia Jasona Bourne’a zawsze była mocno związana z ciągłością wydarzeń.

Matt Damon says he’s in talks to return as Jason Bourne, but only if they can find a story worthy of the original trilogy. “I’m actually talking to a great director named Edward Berger, who did All Quiet on the Western Front.” “We’re trying to nail the story down because I’d… pic.twitter.com/S7erIwmuex — KΞRL_✂️ (@KRL_defi_) July 17, 2026

Jason Bourne pokazał, że powrót nie zawsze działa

Problemem dla twórców jest również poprzednia próba reaktywacji serii. Film Jason Bourne z 2016 roku okazał się sukcesem finansowym – zarobił ponad 415 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 120 milionów – ale nie zachwycił krytyków. Produkcja otrzymała 55 procent pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes, co jest zdecydowanie słabszym wynikiem niż wcześniejsze części z Damonem.

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Powstanie kobieca wersja Jasona Bourne’a? Głośne nazwisko kandydatki do żeńskiej wersji szpiega

Jesteśmy coraz bliżej poznania nowej twarzy serii o agencie Bournie. A może tym razem o agentce Bourne? Jak donosi branżowy informator Jeff Sneider, w studiu Universal trwają obecnie dyskusje nad przyszłością serii Jason Bourne. Dziennikarz zdradził, że producenci planują odświeżyć markę i pokazać wykreowaną w powieściach Roberta Ludluma w nowym, kobiecym wydaniu. Główną kandydatką włodarzy do wcielenia się w rolę cierpiącej na amnezję tajnej agentki CIA i zastąpienia Matta Damona ma być Zendaya (Euforia, seria Spider-Man).

Co ciekawe, nie jest to jedyny przypadek w ostatnim czasie, gdy Zendaya jest przymierzana do roli, która w oryginale była męską. Podobny pomysł mają również producenci rebootu Ściganego, którzy chcą, aby aktorka wcieliła się w kobiecą wersję doktora Richarda Kimble’a. W głośnym filmie z 1993 roku w tę postać wcielał się Harrison Ford.

O czym jest seria o Jasonie Bournie?

Seria filmowa o Jasonie Bournie opowiada historię mężczyzny odnalezionego na morzu z amnezją, który stopniowo odkrywa, że był elitarnym zabójcą wyszkolonym w tajnym programie CIA. Próbując poznać swoją prawdziwą tożsamość i odzyskać wspomnienia, Bourne ucieka przed agentami rządowymi i dawnymi przełożonymi, którzy chcą go uciszyć, ponieważ zna niewygodne sekrety dotyczące nielegalnych operacji i eksperymentalnych programów wywiadowczych. W kolejnych częściach bohater demaskuje kolejne spiski, ujawnia kulisy tajnych projektów tworzących „ulepszonych” agentów i staje do walki z systemem, który go stworzył, starając się jednocześnie odzyskać kontrolę nad własnym życiem i tożsamością.

Źródło: comicbook.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe