Całkiem nowy dzień z całkiem nowym plakatem. Spider-Man z nadzieją spogląda na Nowy Jork

W sieci pojawił się nowy plakat do nadchodzącego filmu o Spider-Manie. Każdy fan człowieka pająka będzie chciał go mieć na swojej ścianie.

Już za niespełna dwa miesiące Spider-Man: Całkiem nowy dzień trafi na wielki ekran. Produkcję w kinach będzie można oglądać od 31 lipca. Bardzo możliwe, że będzie to już ostatni film o człowieku pająku z Tomem Hollandem w roli głównej. Aktor stosunkowo niedawno zasugerował, że przekazanie pałeczki następcy. Zanim jednak to nastąpi, będziemy mogli nacieszyć się jeszcze jednym filmem z Hollandem w tytułowej roli.

Nowy plakat Spider-Mana

Pokazy przedpremierowe Spider-Mana 4 w Stanach Zjednoczonych odbędą się 29 lipca. Wraz z tą informacją opublikowano zupełnie nowy plakat Całkiem nowego dnia. Na materiale oprócz tytułowego bohatera znalazły się również nawiązania do Scorpiona oraz Punishera. Na samym dole plakatu można również dostrzec czarną wdowę. Czyżby Natasha Romanoff miała pojawić się w jakiś sposób w filmie?

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

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Źródło: comicbookmovie.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień