Diuna 3 może zaskoczyć widzów! Tak twierdzi Javier Bardem i nazywa film arcydziełem

Javier Bardem wychwala trzecią odsłonę Diuny. Ujawnił także, że będzie się ona różnić od dzieł Franka Herberta.

Wielkimi korkami zbliża się premiera zwieńczenia trylogii Denisa Villeneuve’a. Diuna: Część trzecia na ekranach kin zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Z początkiem lipca do sieci trafił pełny zwiastun filmu, który rozgrzał fanów do czerwoności. Tytuł będzie równie widowiskowy co poprzednie części i z pewnością dostarczy jeszcze więcej emocji.

Diuna 3 arcydziełem

Javier Bardem w rozmowie z magazynem Entertainment Today ujawnił, czego widzowie będą mogli się spodziewać po trzeciej części Diuny. Villeneuve pokaże więcej niż tylko Mesjasza Diuny. Aktor zapewnił także, że Diuna 3 jest arcydziełem.

To będzie arcydzieło. Bo Denis [Villeneuve] naprawdę chce iść dalej od poprzedniej części. To tak, jak zrobił z drugą częścią w porównaniu z pierwszą […] Ci, którzy przeczytali książkę, znają Mesjasza, ale to coś więcej. To będzie uczta. To będzie coś niezwykłego.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed seansem

Akcja filmu rozgrywa się prawie 20 lat po tym, jak Paul Atryda przejął władzę w Imperium. Teraz, jako bezwzględny Imperator, musi stawić czoło konsekwencjom swoich decyzji. Wracają dawni sojusznicy, pojawiają się nowe, potworne zagrożenia, a za każdym rogiem czai się zdrada. Paul, nawiedzany wizjami upadku Imperium i powrotu dawnej ukochanej, zostaje wciągnięty we wszechogarniający spisek z Chani w roli głównej. Kiedy bunt się nasila, a wrogowie nadciągają, Paul musi zmierzyć się z prawdziwą ceną władzy i losu tych, których kocha najbardziej.

Na stanowisko reżysera powróci Denis Villeneuve. Za scenariusz do filmu z kolei odpowiedzialni są Jon Spaihts i Denis Villeneuve. Zdjęcia natomiast wykona Linus Sandgren, a muzykę ponownie stworzy Hans Zimmer.

Na ekranie ponownie zobaczymy Timothée Chalameta i Zendaye jako Paula Atrydę i Chani. Pod koniec marca 2025 roku swój udział potwierdził także Jason Momoa (Duncan Idaho), którego bohater w Diunie 3 powróci zza grobu. W połowie czerwca dowiedzieliśmy się natomiast, że udało się obsadzić bliźniacze dzieci Paula Atrydy, Leto II oraz Ghanima, w których wcielą się Nakoa-Wolf Momoa i Ida Brooke.

Ponadto, w filmie pojawią się również Javier Bardem (Stilgar), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Florence Pugh (Księżniczka Irulana) i Anya Taylor-Joy (Alia Atryda). Na ekranie zobaczymy również Roberta Pattinsona, który wcieli się w przeciwnika Paula Atrydy, Scytalesa.

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Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Diuna: Część druga