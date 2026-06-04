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Jonathan Groff dołącza do Trust The Man. O czym opowie film Willa Grahama?

Marek Wasiński, 4 czerwca 2026

Jonathan Groff właśnie dołączył do obsady nadchodzącego filmu w reżyserii Willa Grahama, dramatu wojennego Trust The Man.

Wojna w Wietnamie, to jeden z najpopularniejszych motywów poruszanych w amerykańskim kinie. Świadczą o tym tak uznane filmy jak Czas apokalipsy, Pluton, czy Good Morning Vietnam. Wkrótce czeka nas kolejna produkcja, która przeniesie widzów do tych burzliwych czasów. Będzie nią Trust The Man, a do jej obsady dołączył właśnie następny aktor.

Groff dołącza do Radcliffe’a

Zdobywca nagród Tony i Grammy, Jonathan Groff, podpisał właśnie kontrakt na udział w thrillerze wojennym, w którym wystąpi u boku Daniela Radcliffe’a. Projekt został po raz pierwszy zapowiedziany w lutym ubiegłego roku przed targami EFM (European Film Market). Na razie nie ujawniono, w jaką postać wcieli się Groff. Wcześniej obok Radcliffe’a miał wystąpić Lucas Hedges, jednak zrezygnował z projektu z powodu konfliktów w harmonogramie.

Scenariusz filmu napisał Will Graham, który jest również jego reżyserem. Produkcja ponownie połączy ze sobą Groffa i Radcliffe’a. Panowie mieli okazję współpracować przy wielokrotnie nagradzanym wznowieniu musicalu Stephena Sondheima Merrily We Roll Along, które podczas wystawiania w Hudson Theatre wielokrotnie biło rekordy frekwencji.

Co jeszcze wiemy o Trust The Man?

Zdjęcia do filmu rozpoczną się tego lata w stanie New Jersey. Film opowie o „ambitnym oficerze wywiadu wojskowego, który podczas wojny w Wietnamie otrzymuje zadanie zbadania przeszłości odznaczonego żołnierza skrywającego tajemniczy sekret. W miarę jak obserwacja i przesłuchania stają się coraz bardziej intensywne, granica między lojalnością a obsesją zaczyna się zacierać, prowadząc obu mężczyzn do niebezpiecznej i wymykającej się spod kontroli relacji”.

Producentami filmu są Will Graham, Tonia Davis i Max Linsky z Invitation Media, a także Luke Rodgers i Alex Scott. Funkcje producentów wykonawczych pełnią Jeffrey Soros i Hailey Wierengo, natomiast Jess Hackel jest współproducentką. Za sprzedaż praw do dystrybucji na rynku amerykańskim odpowiada UTA, a międzynarodową sprzedażą zajmuje się Neon International.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

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Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

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