Kubełek na popcorn z Odysei podbija media społecznościowe! Otrzymał bardzo nietypowy kształt

Wiemy, jak wyglądać będzie kubełek na popcorn do Odysei. Już jest hitem mediów społecznościowych.

Od kilku lat coraz większą popularnością cieszą się dedykowane kubełki na popcorn. Moda ze Stanów Zjednoczonych trafiła w końcu do Polski i w naszych sieciach kin można takie kubełki dostać. Potrafią one przybierać naprawdę nietypowe i szalone kształty. Dla przykładu właśnie debiutujący Straszny film dostał kubełek w kształcie bonga. Widzowie wybierający się na Diabeł ubiera się u Prady 2 mogli z kolei kupić kubełek wyglądający jak markowa torebka. Odyseja bez wątpienia także was może zaskoczyć.

Epicki kubełek na popcorn Odysei

Na oficjalnym profilu społecznościowym Odysei opublikowano krótkie wideo ukazujące kubełek na popcorn, który otrzyma film. Wiele osób najpewniej zakładało, że przyjmie on kształt np.: łodzi, hełmu czy głowy cyklopa, nic bardziej mylnego. Kubełek ten będzie bowiem miał kształt kamery IMAX.

Możecie się zastanawiać, dlaczego wybór padł na taki a nie inny kształt. Warto pamiętać, że Odyseja jest pierwszym filmem fabularnym w historii, który został w całości nakręcony przy pomocy kamer IMAX. Jeśli w Polsce pojawi się taki kubełek, będziecie chętni na zakup?

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym opowiada Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

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Źródło: firstshowing.net/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Odyseja