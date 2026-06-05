Pierwszy klip z Supergirl już w sieci! Zobaczcie spotkanie bohaterki z kuzynem

W sieci opublikowano właśnie pierwszy fragment nadchodzącego widowiska DC Studios, Supergirl, przed czerwcową premierą filmu.

Coraz bardziej rośnie ekscytacja najnowszym widowiskiem DC Studios, czyli filmem Supergirl. Do jego premiery został już niecały miesiąc, a kampania promocyjna nie zwalnia tempa. Właśnie, do sieci trafił pierwszy pełny klip z wyczekiwanej produkcji.

Pierwszy fragment filmu już do obejrzenia

DC Studios (za pośrednictwem ComicBook.com) opublikowało pierwszy pełny klip ze swojego najnowszego filmu. Przedstawia on pierwsze spotkanie Kary Zor-El, granej przez Milly Alcock, z Supermanem, w którego wciela się David Corenswet.

Fragment rozpoczyna się od momentu, gdy Kal-El wita swoją młodszą kuzynkę tuż po jej przybyciu na Ziemię w kapsule ratunkowej wraz z Krypto. Superman nie rozumie jednak ani słowa z tego, co mówi Kara, ponieważ nie nauczył się języka kryptońskiego. Gdy próbuje pomóc jej wyjść ze statku, Krypto podgryza go w palec.

Kiedy bohaterowie kierują się w stronę Fortecy Samotności, Kara w humorystycznym fragmencie klipu, zastanawia się na głos, dlaczego Clark jest „w samej bieliźnie”. Wideo kończy się słowami Supermana, który mówi, że jej moce powinny aktywować się „mniej więcej… teraz”.

Co wiemy o Supergirl?

Film bazować będzie na cenionej miniserii komiksowej Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i ilustratorki Bilquis Evely. Cykl wydany w 2021–2022 roku wyróżniał się mroczniejszym podejściem do postaci Kara Zor-El, niż wcześniejsze odsłony tej bohaterki. Scenariusz do filmu napisała natomiast Ana Nogueira. Reżyserią filmu zajął się Craig Gillespie, znany z takich tytułów jak I, Tonya czy Cruella.

W centrum opowieści znajdzie się Kara Zor-El, kuzynka dobrze znanego Clark-a Kenta, której losy są znacznie bardziej brutalne i emocjonalne. W odróżnieniu od Supermana, który dorastał na Ziemi pod opieką kochających rodziców, Kara wychowywała się na wyrwanym fragmentu zniszczonej Kryptonu, obserwując śmierć swoich bliskich i cierpienie innych istot. Ta trauma ukształtowała ją jako postać twardszą i bardziej skomplikowaną, co ma być jednym z głównych motorów narracji filmu.

W tytułową rolę Supergirl wciela się Milly Alcock, aktorka znana z serialu Ród smoka. Obok niej w obsadzie znaleźli się m.in. Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz jako Zor-El (ojciec Kary), Emily Beecham jako Alura In-Ze (matka). W filmie zadebiutuje także Jason Momoa jako kultowy łowca nagród Lobo.

The final trailer for ‘SUPERGIRL’ has been released.



• Tickets on sale now



• In theaters on June 26 pic.twitter.com/hiTkG52C3T — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 3, 2026

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe