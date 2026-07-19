Sydney Sweeney jako nowa bohaterka Jeźdźca bez głowy! Sony tworzy erotyczny thriller na podstawie mrocznej klasyki

Sydney Sweeney połączy siły z Sony Pictures przy nowej, odważnej wersji Jeźdźca bez głowy. Aktorka zagra główną rolę w filmie Hollow, który ma być zupełnie innym spojrzeniem na legendarną opowieść Washingtona Irvinga. Tym razem centrum historii nie będzie Ichabod Crane, lecz Katrina Van Tassel – postać, która w klasycznej wersji pozostawała przede wszystkim obiektem zainteresowania głównego bohatera.

Historia bezgłowego jeźdźca, tajemniczej miejscowości oraz nauczyciela Ichaboda Crane’a doczekała się wielu interpretacji, z których jedną z najbardziej znanych pozostaje film Tima Burtona z Johnnym Deppem w roli głównej. Sony Pictures postanowiło jednak podejść do tego klasycznego materiału zupełnie inaczej. Studio zdobyło prawa do powieści Hollow autorstwa Lindsey Anderson Beer, która jeszcze nie została wydana, a mimo to wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród producentów. Za kamerą stanie sama autorka, a główną rolę otrzyma Sydney Sweeney.

Inny punkt widzenia Jeźdźca bez głowy. Sydney Sweeney twarzą produkcji

Największą zmianą względem wcześniejszych wersji będzie perspektywa narracji. W Hollow Katrina Van Tassel przestaje być jedynie postacią drugoplanową i romantycznym celem zainteresowania Ichaboda Crane’a. To właśnie ona znajdzie się w centrum wydarzeń. Historia ma przedstawiać ją jako kluczową bohaterkę tajemnicy pełnej niebezpieczeństw, emocjonalnych konfliktów i mrocznych sekretów. Produkcja określana jest jako uwodzicielski nadnaturalny trójkąt miłosny, który połączy gotycką atmosferę, psychologiczne zwroty akcji oraz elementy erotycznego thrillera. Oznacza to, że widzowie nie powinni spodziewać się powtórki z filmu Burtona. Ichabod Crane ma zejść na dalszy plan, a cała opowieść ma zostać zbudowana wokół zupełnie innego spojrzenia na znany świat.

Pomysł Sony wzbudza już teraz sporo emocji. Dla części odbiorców przerobienie klasycznej gotyckiej historii na zmysłowy thriller psychologiczny może wydawać się ryzykownym posunięciem. Z jednej strony może to być świeże spojrzenie na materiał, który przez lata był wielokrotnie reinterpretowany. Z drugiej – zmiana charakteru opowieści może sprawić, że część fanów oryginalnej legendy nie zaakceptuje nowej wersji. Jedno jest pewne: Hollow nie będzie próbą odtworzenia klimatu filmu Tima Burtona. Twórcy celowo chcą stworzyć coś bardziej współczesnego i skoncentrowanego na bohaterce, która do tej pory pozostawała w cieniu. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu.

Lindsey Anderson Beer nie pierwszy raz za kamerą

Dla Lindsey Anderson Beer będzie to kolejny krok w karierze filmowej. Reżyserka wcześniej odpowiadała między innymi za Smętarz dla zwierzaków: Początki z 2023 roku, a także pracowała jako scenarzystka przy filmie Sierra Burgess jest przegrywem.

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O czym był klasyk Tima Burtona?

Horror opowiada historię Ichaboda Crane’a, młodego policjanta (w opowiadaniu Irvinga Crane jest nauczycielem), który przybył do Sleepy Hollow w celu rozwiązania sprawy kilku morderstw, które, jak twierdzą mieszkający w miasteczku ludzie, są wykonywane przez Jeźdźca Bez Głowy. Crane nie wierzy w siły nadprzyrodzone i postanawia udowodnić swoje racje mieszkańcom, a co więcej – odkryć, kto jest owym mordercą. W niedługim czasie przekonuje się jednak, że w opowieściach ludności Sleepy Hollow jest sporo prawdy.

Źródło: worldofreel.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe