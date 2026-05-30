Nowe spojrzenie na A Minecraft Movie Squared. Zaglądamy za kulisy sequela

Właśnie poznaliśmy oficjalny tytuł kontynuacji Minecraft: Film, którym będzie A Minecraft Movie Squared. Oprócz tego, otrzymaliśmy nowy materiał zza kulis produkcji.

Adaptacje gier wideo odnoszą w ostatnim czasie ogromne sukcesy. Nawet, gdy wydaje się, że nie ma szans w rozsądny sposób przenieść ich na wielki ekran, okazuje się, że widzowie chcą oglądać te produkcje. Zwłaszcza, gdy dołączymy do tego porządną dawkę humoru i gwiazdy Hollywood. Z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia w Minecraft: Film, a teraz poznaliśmy istotne informacje na temat jego kontynuacji.

Za kulisami A Minecraft Movie Squared

Właśnie ujawniono oficjalny tytuł sequela zeszłorocznego przeboju Warner Bros. Będzie on nosił tytuł A Minecraft Movie Squared. Ogłoszenie zostało dokonane za pośrednictwem Instagrama oraz podczas wydarzenia Minecraft Live, w trakcie którego obsada zaprezentowała materiały zza kulis nadchodzącej kontynuacji.

Podczas prezentacji pojawił się również Matt Berry. Choć jego rola nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, wszystko wskazuje na to, że może wcielić się w Herobrine’a. Za pośrednictwem Instagrama ujawniono także, że zdjęcia do kontynuacji już się rozpoczęły. Informację tę potwierdziła sama Dunst, prezentując krótki materiał z planu i jednocześnie ogłaszając swój udział w produkcji jako Alex.

First BTS teaser for 'MINECRAFT 2'.



In theaters on July 23, 2027.

O czym opowiada Minecraft: Film?

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest też niezbędna do przetrwania! Czworo pechowców – Garrett „Śmieciarz” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) – zmaga się ze swoimi codziennymi problemami. Wszystko zmienia się, kiedy tajemniczy portal nagle wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów. Tu liczy się przede wszystkim wyobraźnia. Bohaterowie, żeby wrócić do domu, będą musieli jakoś odnaleźć się w tym nietuzinkowym świecie i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. Garett, Henry, Natalie i Dawn wspólnie wyruszają na magiczną wyprawę wraz z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Nie będzie łatwo! Nie raz będą musieli wykazać się niesamowitą odwagą i kreatywnością oraz odkryć w sobie ukryty potencjał.

Minecraft: Film został wyreżyserowany przez Jareda Hessa. Autorami scenariusza są: Chris Bowman, Hubbel Palmer, Neil Widener, Gavin James oraz Chris Galletta. W roli producentów filmu wystąpili: Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Jill Messick, Torfi Frans Ólafsson oraz Vu Bui. Producentami wykonawczymi są: Todd Hallowell, Jay Ashenfelter, Kayleen Walters, Brian Mendoza oraz Jon Spaihts.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe