The Death of Robin Hood na nowym zdjęciu. Hugh Jackman jako legendarny bohater

Właśnie otrzymaliśmy najnowsze spojrzenie na głównego bohatera filmu The Death of Robin Hood, w którego wciela się Hugh Jackman.

Przez lata mieliśmy już do czynienia z wieloma interpretacjami popularnej historii o Robin Hoodzie. W legendarnego bohatera wcielały się takie gwiazdy jak Errol Flynn, czy Russell Crowe. W komediowym wydaniu zagrał go Cary Elwes. Doczekaliśmy się nawet disneyowskiej wersji. Teraz, czeka nas jednak najmroczniejsza z nich, którą będziemy mieli okazję zobaczyć w The Death of Robin Hood.

Hugh Jackman na nowym zdjęciu z filmu

Nadchodzący obraz w reżyserii Michaela Sarnoskiego przedstawia mroczne i surowe spojrzenie na bohatera brytyjskich legend. W ramach wydarzenia Collider Summer Preview Event zaprezentowano ekskluzywne nowe zdjęcie, na którym Hugh Jackman wciela się w wyjętego spod prawa bohatera, trzymającego jedną ze swoich strzał.

Film przedstawi ostatni rozdział życia Robin Hooda. Bohater będzie zmagał się z przemocą, traumą i konsekwencjami lat spędzonych na przetrwaniu poza granicami prawa. Produkcja zaoferuje znacznie bardziej brutalną i realistyczną interpretację klasycznego mitu.

The legend was a lie. THE DEATH OF ROBIN HOOD starring Hugh Jackman, Jodie Comer, and Bill Skarsgård. Only in theaters June 19. pic.twitter.com/RfUwzJdc4B — Collider (@Collider) May 28, 2026

Co jeszcze wiemy o The Death of Robin Hood?

Nadchodzący film przedstawi mroczniejsze podejście do klasycznej opowieści o Robin Hoodzie. Historia ma podążyć za Robin Hoodem, który zmaga się z przeszłością pełną przestępstw. Ranny i bezbronny, trafia pod opiekę tajemniczej kobiety, w którą wcieli się Jodie Comer. Film bada jego walkę z wewnętrznymi demonami oraz drogę do odkupienia i przetrwania.

Główne role w filmie grają Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. W obsadzie znaleźli się też Jade Croot, Fintan Shevlin, Noah Jupe, Faith Delaney, Elijah Ungvary, Tabitha Smyth, czy Murray Bartlett. Film zadebiutuje w kinach 19 czerwca 2026 roku.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe