The Death of Robin Hood na nowym zdjęciu. Hugh Jackman jako legendarny bohater
Marek Wasiński,
30 maja 2026
Właśnie otrzymaliśmy najnowsze spojrzenie na głównego bohatera filmu The Death of Robin Hood, w którego wciela się Hugh Jackman.
Przez lata mieliśmy już do czynienia z wieloma interpretacjami popularnej historii o Robin Hoodzie. W legendarnego bohatera wcielały się takie gwiazdy jak Errol Flynn, czy Russell Crowe. W komediowym wydaniu zagrał go Cary Elwes. Doczekaliśmy się nawet disneyowskiej wersji. Teraz, czeka nas jednak najmroczniejsza z nich, którą będziemy mieli okazję zobaczyć w The Death of Robin Hood.
Hugh Jackman na nowym zdjęciu z filmu
Nadchodzący obraz w reżyserii Michaela Sarnoskiego przedstawia mroczne i surowe spojrzenie na bohatera brytyjskich legend. W ramach wydarzenia Collider Summer Preview Event zaprezentowano ekskluzywne nowe zdjęcie, na którym Hugh Jackman wciela się w wyjętego spod prawa bohatera, trzymającego jedną ze swoich strzał.
Film przedstawi ostatni rozdział życia Robin Hooda. Bohater będzie zmagał się z przemocą, traumą i konsekwencjami lat spędzonych na przetrwaniu poza granicami prawa. Produkcja zaoferuje znacznie bardziej brutalną i realistyczną interpretację klasycznego mitu.
Co jeszcze wiemy o The Death of Robin Hood?
Nadchodzący film przedstawi mroczniejsze podejście do klasycznej opowieści o Robin Hoodzie. Historia ma podążyć za Robin Hoodem, który zmaga się z przeszłością pełną przestępstw. Ranny i bezbronny, trafia pod opiekę tajemniczej kobiety, w którą wcieli się Jodie Comer. Film bada jego walkę z wewnętrznymi demonami oraz drogę do odkupienia i przetrwania.
Główne role w filmie grają Hugh Jackman, Jodie Comer i Bill Skarsgård. W obsadzie znaleźli się też Jade Croot, Fintan Shevlin, Noah Jupe, Faith Delaney, Elijah Ungvary, Tabitha Smyth, czy Murray Bartlett. Film zadebiutuje w kinach 19 czerwca 2026 roku.
