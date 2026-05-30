Premiera Coyote vs. Acme coraz bliżej. Bohater wypatruje swojego celu na nowym zdjęciu z filmu

Długo wyczekiwany film Coyote vs. Acme latem doczeka się w końcu swojej premiery, a teraz otrzymaliśmy nowe spojrzenie na głównego bohatera produkcji.

Chyba mało który film miał tak skomplikowaną drogę na wielki ekran jak Coyote vs. Acme. W pewnym momencie wydawało się, że obraz nie trafi już na wielki ekran. Nareszcie, dzięki Ketchup Entertainment, trafi do kin już w sierpniu. W związku ze zbliżającą się premierą, otrzymaliśmy nowe zdjęcie z nadchodzącej produkcji.

Wiluś Kojot poluje na Strusia Pędziwiatra

Bohaterem filmu jest jedna z kultowych postaci Zwariowanych melodii, czyli Kojot. Serwis Collider zaprezentował ekskluzywne spojrzenie na produkcję w ramach Summer Preview Event. Widzimy na nim jak Kojot, rodem z animacji, wypatruje najpewniej Strusia Pędziwiatra, którego jak zawsze próbuje dorwać. Biorąc jednak pod uwagę fabułę filmu, ta sztuka raczej mu się nie powiedzie.

Zgodnie z opisem fabuły, w filmie „po tym, jak wszystkie produkty wyprodukowane przez korporację ACME zawodzą Wile’a E. Kojota podczas jego nieustannej pogoni za Strusiem Pędziwiatrem, postanawia on wynająć równie pechowego ludzkiego prawnika, aby pozwać firmę. W końcu adwokat odkrywa, że przerażający szef jego byłej kancelarii jest jednocześnie dyrektorem generalnym ACME. Postanawia połączyć siły z Kojotem, aby wygrać proces sądowy przeciwko niemu.

Co jeszcze wiemy o Coyote vs. Acme?

W obsadzie nadchodzącej produkcji znaleźli się Will Forte (Nebraska) jako Kevin Avery, prawnik Wile’a E. Kojota, Lana Condor (Do wszystkich chłopców, których kochałam) jako Paige Avery, córka Kevina, John Cena (Legion samobójców) jako Buddy Crane, budzący respekt prawnik korporacji ACME, P.J. Byrne (Wilk z Wall Street) jako Bill Pellicano, kolejny prawnik ACME, Tone Bell (The United States vs. Billie Holiday) jako sojusznik Wile’a E. Kojota i Kevina, Martha Kelly (Spider-Man: Homecoming) jako kolejna sprzymierzeńczyni bohaterów, Luis Guzmán (Boogie Nights) jako sędzia oraz Eric Bauza (Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos), który użycza głosu kilku postaciom z uniwersum Looney Tunes.

Film wyreżyserował Dave Green. Za scenariusz odpowiadają Samy Burch, James Gunn i Jeremy Slater. Po latach niepewności i licznych zawirowań za kulisami, obraz wreszcie zmierza do kin, a zadebiutuje w nich już 28 sierpnia.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe