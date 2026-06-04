Arnold Schwarzenegger nie rezygnuje z akcji. Gwiazdor zagra w The Kellys
Marek Wasiński,
4 czerwca 2026
Arnold Schwarzenegger wciąż nie zwalnia tempa i właśnie dołączył do obsady kolejnego filmu akcji, zatytułowanego The Kellys.
Lata lecą, a Arnold Schwarzenegger wciąż występuje w kolejnych produkcjach akcji. W ostatnich latach były to Fubar, czy Terminator: Mroczne przeznaczenie. Choć popularny aktor coraz częściej pozwala błyszczeć znacznie młodszym współpracownikom, wciąż zdaje się mieć coś do udowodnienia w tym gatunku. Najnowszą produkcją, w której zagra, jest The Kellys.
Schwarzenegger u boku Hemswortha
Studio Amazon MGM nabyło światowe prawa do filmu akcji, w którym główne role zagrają Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth. Produkcja będzie dostępna w serwisie streamingowym Prime Video. Na razie nie znamy pozostałych członków obsady. Kolejne nazwiska powinny jednak zostać ogłoszone w nadchodzących tygodniach, gdyż zdjęcia na planie miały już się rozpocząć.
Za reżyserię odpowiada Brad Peyton, a film powstaje we współpracy z wytwórnią Thunder Road Films. Fabuła skupia się na Jacku Kellym, skompromitowanym nowojorskim policjancie, którego żona, Molly, zostaje wzięta jako zakładniczka przez terrorystów w starym budynku zbrojowni. Aby ją uratować, Jack będzie musiał połączyć siły z ludźmi, których obawia się najbardziej — własną rodziną.
Co wiemy o The Kellys?
Zdjęcia do nadchodzącego filmu Brada Peytona miały rozpocząć się w maju, na Węgrzech. Za scenariusz odpowiada Tze Chun. Dla Schwarzeneggera i Hemswortha nie będzie to pierwszy wspólny projekt. Panowie mieli okazję pracować razem przy filmie Niezniszczalni 2 z 2012 roku.
Zgodnie z dostępnymi informacjami, film będzie widowiskiem akcji z wyraźnymi elementami komediowymi. Mniej poważnym i dramatycznym thrillerem, a bardziej komedią akcji opartą na konfliktach, relacjach i nieprzewidywalnej dynamice ekscentrycznej rodziny.