Arnold Schwarzenegger nie rezygnuje z akcji. Gwiazdor zagra w The Kellys

Arnold Schwarzenegger wciąż nie zwalnia tempa i właśnie dołączył do obsady kolejnego filmu akcji, zatytułowanego The Kellys.

Lata lecą, a Arnold Schwarzenegger wciąż występuje w kolejnych produkcjach akcji. W ostatnich latach były to Fubar, czy Terminator: Mroczne przeznaczenie. Choć popularny aktor coraz częściej pozwala błyszczeć znacznie młodszym współpracownikom, wciąż zdaje się mieć coś do udowodnienia w tym gatunku. Najnowszą produkcją, w której zagra, jest The Kellys.

Schwarzenegger u boku Hemswortha

Studio Amazon MGM nabyło światowe prawa do filmu akcji, w którym główne role zagrają Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth. Produkcja będzie dostępna w serwisie streamingowym Prime Video. Na razie nie znamy pozostałych członków obsady. Kolejne nazwiska powinny jednak zostać ogłoszone w nadchodzących tygodniach, gdyż zdjęcia na planie miały już się rozpocząć.

Za reżyserię odpowiada Brad Peyton, a film powstaje we współpracy z wytwórnią Thunder Road Films. Fabuła skupia się na Jacku Kellym, skompromitowanym nowojorskim policjancie, którego żona, Molly, zostaje wzięta jako zakładniczka przez terrorystów w starym budynku zbrojowni. Aby ją uratować, Jack będzie musiał połączyć siły z ludźmi, których obawia się najbardziej — własną rodziną.

Arnold Schwarzenegger and Liam Hemsworth are set to star in The Kellys, from director Brad Peyton and Thunder Road Films. pic.twitter.com/nxj1KW0wtH — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) June 3, 2026

Co wiemy o The Kellys?

Zdjęcia do nadchodzącego filmu Brada Peytona miały rozpocząć się w maju, na Węgrzech. Za scenariusz odpowiada Tze Chun. Dla Schwarzeneggera i Hemswortha nie będzie to pierwszy wspólny projekt. Panowie mieli okazję pracować razem przy filmie Niezniszczalni 2 z 2012 roku.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, film będzie widowiskiem akcji z wyraźnymi elementami komediowymi. Mniej poważnym i dramatycznym thrillerem, a bardziej komedią akcji opartą na konfliktach, relacjach i nieprzewidywalnej dynamice ekscentrycznej rodziny.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe